Du khách Tây ấn tượng mạnh với tiếng nhạc từ xe chở rác của Việt Nam

Hoàng Hà |

Tiếng nhạc từ xe rác - "điều đó tùy thuộc hành động của bạn" - là ấn tượng đẹp của David về Việt Nam: "Xe rác Việt Nam phát nhạc giúp công việc trở nên tốt đẹp hơn".

Chàng Tây thích thú khi nghe tiếng nhạc xe rác Việt Nam. (Nguồn: @davidanthonystack)

Tiếng nhạc xe rác với lời hát "Tổ quốc Việt Nam xanh ngát có sạch đẹp mãi được không, điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi..." , âm thanh rất quen thuộc với người Việt Nam, lại gây ấn tượng mạnh và trở thành trải nghiệm đáng nhớ với không ít du khách quốc tế. Mới đây, du khách Mỹ tên là David Stack chia sẻ clip với góc nhìn đầy thú vị về những chiếc xe rác phát nhạc trên đường phố Hà Nội.

Chàng Tây bày tỏ sự thích thú đặc biệt: "Xe rác ở Việt Nam phát nhạc giúp công việc trở nên tốt đẹp hơn". Anh nhấn mạnh rằng đôi khi chỉ cần một chút âm nhạc cũng đủ để thay đổi hoàn toàn tinh thần và bầu không khí lao động.

Dù thừa nhận thu gom rác là công việc lấm bẩn, vị du khách vẫn đánh giá rằng người dân Việt Nam vẫn luôn dành sự tôn trọng cho công nhân vệ sinh. Anh chia sẻ rằng hình ảnh người công nhân vệ sinh làm việc trong tiếng nhạc vui vẻ rất độc đáo, tạo ấn tượng mạnh tới mình.

Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Nhiều cư dân mạng có chung suy nghĩ với David Stack, trân quý những cống hiến của đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường.

"Nghề này vất vả, độc hại nhưng lại góp phần cực lớn để tạo nên vẻ đẹp của Hà Nội. Âm nhạc không chỉ để báo hiệu, nó còn giúp những người đang giữ sạch đường phố vui vẻ, làm công việc tốt hơn"; "Hồi nhỏ, mỗi khi nghe thấy nhạc này là mình phi ra đổ rác nhanh lắm luôn. Các cô chú luôn đứng chờ đổ rác hết rồi mới lại tiếp tục công việc"; "Nghề nào cũng đáng quý, nhưng những người làm sạch đường phố chịu ô nhiễm tối ngày luôn xứng đáng được trân trọng gấp bội"...

Minh Anh chia sẻ: "Đằng sau những con phố sạch đẹp mỗi ngày là mồ hôi và những đêm không ngủ của bao người công nhân vệ sinh môi trường. Những người công nhân ấy không chỉ thu gom rác, họ đang làm đẹp cho đời. Hy vọng mỗi người dân sẽ ý thức hơn trong việc để rác đúng nơi, đúng giờ để bớt đi phần nào gánh nặng trên vai họ".

Nhiều dân mạng cũng thấy thích thú khi chứng kiến âm thanh quen thuộc gây ấn tượng mạnh với du khách nước ngoài. (Ảnh chụp màn hình)

Phan Vũ viết: " Một giai điệu quen thuộc, lặp lại mỗi ngày, nhưng nếu thiếu nó, sự văn minh của đô thị sẽ chẳng thể trọn vẹn. Rác có thể lấm bẩn, nhưng nghề dọn vệ sinh lại vô cùng đánh quý, đáng trân trọng. Lương không cao lại suốt ngày phải ra đường, mình thấy nể phục sự lạc quan của các cô chú vô cùng".

Nhiều dân mạng cũng tự hào về văn hóa ứng xử người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. "Nhận xét và quan sát của vị du khách nước ngoài cho thấy thực tế đáng mừng rằng người Việt rất lịch sự, nhã nhặn, quan tâm đến nhau. Thói quen bình dị cũng có thể trở thành nét đẹp văn hóa nếu chúng ta đặt vào đó sự tử tế", Khánh Nguyễn bình luận.

Quỳnh An chia sẻ: "Ở đâu thì không biết chứ ở Việt Nam thì chẳng bao giờ kỳ thị nghề nghiệp cả. Làm gì ra tiền cũng được miễn hợp pháp là được. Ngay từ bé, mình đã được dạy rằng phải lễ phép với nhân viên vệ sinh môi trường, đem rác ra xe phải để tận nơi, không được quăng ném bừa bãi vào".

Nhắc đến bài hát trên, không ít dân mạng mách với tác giả clip rằng ở Việt Nam có rất nhiều âm thanh thành thị mà nghe rồi sẽ khó lòng quên. Mai Chi viết: "Ngoài bài hát xe rác, anh Tây chắc cũng dần quen với tiếng 'bánh bao đây, xôi lạc bánh khúc đây' hay như 'TV, quạt cháy, máy bơm hỏng bán đi'. Sau này về nước chắc chăn anh chàng phải mở Youtube các tiếng này ra nghe mới dễ ngủ được".

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

