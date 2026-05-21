Du khách đổ về Bà Nà tránh nóng, săn ảnh giữa “biển hoa mặt trời”

Hàng ngàn bông hướng dương vàng rực nở rộ giữa mây trời Bà Nà

Khu du lịch nổi tiếng nhất miền Trung Sun World Ba Na Hills đang ở thời kỳ rực rỡ hơn bao giờ hết khi bức tranh hoa hướng dương nở rộ được lồng vào khung cảnh tưng bừng của Lễ hội Mặt Trời 2026 – đại tiệc nghệ thuật, ẩm thực và bia thủ công kéo dài suốt mùa hè trên đỉnh núi Chúa. Sắc vàng rực rỡ của loài "hoa mặt trời" phủ khắp các lối đi, quảng trường và khu vườn, hòa quyện cùng âm nhạc sôi động và mùi thơm của ẩm thực đường phố châu Âu, tạo nên không khí mùa hè chưa từng có trên độ cao hơn 1.400m.

Những ngày này, khu vực Lâu đài Mặt Trăng và Suối Mơ luôn rộn ràng tiếng cười và tiếng nhạc. Giữa nền nhiệt khoảng 18–20 độ C mát lành đặc trưng, hàng ngàn bông hướng dương vươn cao khoe sắc dưới làn mây trắng bồng bềnh – một khung cảnh vừa lãng mạn vừa đầy năng lượng mà ít nơi nào ở Việt Nam có thể sánh được.

Du khách hào hứng check-in tại vườn hoa hướng dương.

Tại Lâu đài Mặt Trăng, những thiếu nữ thướt tha maxi bay bổng, năng động với trang phục picnic tươi sắc đến phong cách vintage cổ điển đều không bỏ lỡ cơ hội check in với thảm "hoa mặt trời" rực rỡ. Tiếng nhạc lễ hội hòa cùng tiếng máy ảnh và tiếng gọi nhau tạo dáng tạo nên bầu không khí vừa sôi nổi vừa thoải mái, đúng chất nghỉ hè.

"Tôi thấy rất nhiều hình check-in trên mạng nên muốn lên trải nghiệm thử. Nhưng khi đến nơi vẫn bất ngờ vì không gian rộng và hoa lên hình đẹp hơn tưởng tượng. Thời tiết mát mẻ nên đi giữa trưa cũng rất dễ chịu", Minh Anh, du khách đến từ Huế chia sẻ.

Giữa biển hoa hướng dương rực rỡ tại Bà Nà, du khách thích thú lưu lại những khoảnh khắc mùa hè đầy nắng.

Không chỉ khách nội địa, thiên đường hoa hướng dương trên đỉnh Bà Nà cũng thu hút đông đảo khách quốc tế. Nhiều du khách liên tục thay đổi góc chụp bên những cụm hướng dương rực rỡ giữa không gian ngập nắng. "Khung cảnh ở đây khiến tôi có cảm giác như đang ở một thị trấn nghỉ dưỡng châu Âu vào mùa hè", anh Lucas Martin đến từ Pháp cho biết.

Thiên đường hoa hướng dương trên đỉnh Bà Nà không chỉ hút khách nội địa mà còn hấp dẫn đông đảo du khách quốc tế.

Không chỉ ngắm hoa, Lễ hội Mặt Trời 2026 đang biến cả đỉnh Bà Nà thành một sân khấu khổng lồ không ngủ. Từ sáng sớm đến tối muộn, không khí lễ hội luôn tưng bừng với chuỗi show diễn liên tiếp: "Happy Cleaners Performance" – màn trình diễn vũ đạo bất ngờ của chính đội ngũ nhân viên với chổi và khăn lau làm đạo cụ – mang lại tiếng cười giòn tan; "Pizza Time" tại nhà hàng Brasserie biến căn bếp thành sân khấu với những màn tung hứng đế bánh điêu luyện. Bên cạnh đó là các minishow kinh điển đã làm thương hiệu Bà Nà như "Love in the Sky", "Malambo", "Cancan" khuấy động không khí, show cabaret "After Glow" hào nhoáng cùng các màn trình diễn âm nhạc quốc tế đa phong cách suốt cả ngày.

Những điệu Jazz sôi động thu hút đông đảo du khách tại Bà Nà.

Loạt minigame hấp dẫn khiến không khí lễ hội thêm bùng nổ với thử thách "Truy tìm Vua Bia" dành cho những tay đua tốc độ, hay màn so sức "Keg Holding" – thi nâng thùng bia 20kg dưới tiếng hò reo sôi động của Mascot Vua Bia. Xen kẽ giữa những pha thử sức kịch tính, du khách nhâm nhi bia thủ công mát lạnh, thưởng thức xúc xích Bà Nà nướng thơm lừng hay khám phá cả dải ẩm thực đường phố châu Âu từ kebab, hotdog đến những chiếc bánh ngọt thanh tao – tất cả hòa quyện thành một bữa tiệc giác quan đúng nghĩa.

Hàng loạt trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn.

Và nếu bạn chỉ có thể chọn một trải nghiệm mới không thể bỏ lỡ ở Bà Nà mùa hè này – đó chính là Lumiere Light Art. Tọa lạc trong không gian rộng xấp xỉ 800m2, đây là "siêu phẩm" nghệ thuật ánh sáng tương tác hoàn toàn mới với chủ đề "Nguồn Cội" – nơi công nghệ cảm biến quang điện tử tiên tiến biến mỗi bước chân và cái chạm tay của bạn thành tác phẩm nghệ thuật sống động. Ánh sáng ở đây không hề tĩnh lặng: nó rung lên, biến ảo, phản chiếu và hòa quyện với từng chuyển động của người trải nghiệm, tạo nên "vũ trụ đa giác quan" chưa từng có. Hành trình dẫn qua 7 phân khu đặc sắc, mỗi không gian là một cung bậc cảm xúc khác nhau mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác. Giá vé ưu đãi giai đoạn khai trương chỉ 150.000 VNĐ/người.

Khi trải qua đủ cung bậc cảm xúc với nghệ thuật và lễ hội, Bà Nà vẫn còn cả kho trải nghiệm chờ bạn: lao vào hệ thống máng trượt xuyên rừng hồi hộp, chinh phục Fantasy Park với hàng chục trò chơi siêu đỉnh, dạo bước qua Làng Pháp cổ kính như lạc vào "tiểu Paris", hay đơn giản là đứng lặng trước dải lụa Cầu Vàng ẩn hiện trong mây – biểu tượng đã vươn tầm thế giới của đỉnh núi Chúa. Mỗi góc quay đều là một khung hình đáng nhớ.

Tha hồ trải nghiệm với loạt trò chơi cảm giác mạnh tại Bà Nà.

"Đến Bà Nà dịp này giống như bước vào một miền cổ tích mùa hè. Ngoài cảnh đẹp còn có rất nhiều hoạt động để trải nghiệm, từ chụp ảnh, xem biểu diễn đến tận hưởng không khí mát lạnh về đêm", chị Như Quỳnh, du khách đến từ TP.HCM chia sẻ.

Giữa sắc vàng hoa hướng dương bừng bừng sức sống, không khí lễ hội tưng bừng, ánh sáng nghệ thuật kỳ ảo và bầu trời mát lành quanh năm – Sun World Ba Na Hills mùa hè này không chỉ là điểm đến, mà là cả một trải nghiệm sống trọn vẹn giữa mây núi. Ai lên rồi đều hiểu: Bà Nà hè này, một lần chưa đủ.