Dù giường lớn hay nhỏ, đừng nên đặt 4 đồ vật này ở đầu giường: Thứ đầu tiên đã rất nhiều người chủ quan

Trong phòng ngủ, bên cạnh khu vực gầm giường hay các bàn, tủ xung quanh giường, nhiều người có thói quen tận dụng cả phần đầu giường làm nơi lưu trữ đồ đạc hoặc đặt một vài món đồ thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, có những món đồ được khuyến cáo không nên đặt ở khu vực này. Dưới đây là danh sách 4 món đồ/loại đồ vật như thế được đưa ra trong bài viết của trang Aboluowang.



1. Ổ cắm điện rời

Nhiều người có thói quen sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng hay laptop ngay tại khu vực giường ngủ. Để phục vụ cho công việc này, ổ điện chính là vật dụng quan trọng cần được trang bị gần khu vực.

Tuy nhiên, rất không nên đặt ổ điện hay bộ cắm điện nhiều ổ cắm ở khu vực đầu giường. Hành động này sẽ vô tình gây mất an toàn cho người dùng bởi khi ổ điện không may bị chập, nó có thể bắt sang các loại chăn, gối, ga và xảy ra hoả hoạn nghiêm trọng. Ngoài ra, nó cũng đe doạ tới sự an toàn của con người.

Các loại ổ điện đem lại sự tiện lợi song không phù hợp để đặt ở đầu giường (Ảnh minh hoạ)

2. Nến thơm

Là khu vực để con người nghỉ ngơi và thư giãn, quanh giường ngủ hay khu vực đầu giường cũng được nhiều người lựa chọn làm nơi đặt những chiếc nến thơm. Tuy nhiên, điều này cũng là không nên.

Nến thơm cần lửa để đốt cháy, bởi vậy khi đặt gần giường ngủ hay cụ thể là khu vực đầu giường dẫn tới khả năng xảy ra hoả hoạn là rất lớn. Đặc biệt trong trường hợp người dùng vô tình ngủ quên trong lúc nến vẫn còn đang được thắp sáng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, từng xuất hiện 1 đoạn video một cô gái đốt nến thơm ở đầu giường ngủ rồi cô bỗng thiếp đi, ngủ quên. Nửa đêm, khi chợt ngửi thấy mùi khét, cô choàng tỉnh dậy thì phát hiện toàn bộ chân nến đã cháy hết, lan sang cả khu vực khăn trải ở đầu giường. May mắn chưa có vụ việc được xử lý kịp thời và không có hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra.

Nến thơm là một phương pháp giúp con người thư giãn trong phòng ngủ, tuy nhiên tốt hơn hết nên đặt xa khu vực giường ngủ, đặc biệt khi đi ngủ thì phải tắt đi (Ảnh minh hoạ)

Vì những lý do trên, nếu muốn thư giãn trong phòng ngủ với nến thơm, người dùng tốt nhất nên để cách xa khu vực giường ngủ và các đồ vật dễ cháy khác. Đặc biệt khi muốn đi nghỉ, hãy chắc chắn tắt nến thơm đi.

3. Quá nhiều đồ chơi và thú nhồi bông

Loại đồ vật thứ 3 không nên đặt quá nhiều ở đầu giường ngủ chính là đồ chơi và thú nhồi bông. Dù đem lại tác dụng trang trí, tăng tính thẩm mỹ cho không gian song việc chúng lại vô tình trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn hay các loại bụi bẩn.

Đặc biệt với các loại thú nhồi bông được con người ôm đi ngủ, bụi bẩn và vi khuẩn trong đó có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hô hấp như dị ứng hoặc hen suyễn cho người sử dụng.

Ảnh minh hoạ

4. Đèn có ánh sáng quá chói

Đèn ngủ là cần thiết, song người dùng nên chọn những loại đèn có ánh sáng ấm, dịu nhẹ, thay vì lựa chọn loại đèn có ánh sáng quá mạnh. Như đã nói, giường ngủ là khu vực để nghỉ ngơi, không phù hợp là nơi để làm việc.

Bởi vậy đèn cho khu vực này chỉ cần là đèn có ánh sáng vừa phải, không phát ra ánh sáng quá mạnh. Nếu người dùng có thói quen bật đèn ngủ cả đêm, khi sử dụng loại đèn có ánh sáng chói, mạnh, giấc ngủ sẽ không được ngon, thậm chí để lại cảm giác mệt mỏi khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau hay gây khó chịu cho thị giác.

Ảnh minh hoạ

Tốt hơn hết, nếu cần thiết sử dụng đèn ngủ, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ và sức khoẻ thị giác, thể trạng người dùng, chỉ nên trang bị các loại đèn có ánh sáng ấm, dịu, không quá mạnh và chói ở đầu giường.

Theo Aboluowang