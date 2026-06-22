Số tiền từng là chỗ dựa tuổi già giờ chỉ còn nằm trên giấy.

Những năm gần đây, không ít người cao tuổi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi dành dụm cả đời được một khoản tiền dưỡng già nhưng rồi lại mang cho con cái vay mượn vì thương con. Khi sức khỏe còn tốt, nhiều người tin rằng chỉ cần các con ổn định cuộc sống là mình cũng yên tâm. Thế nhưng cuộc sống luôn có những biến cố không lường trước được, và không phải khoản tiền nào cho đi cũng có thể dễ dàng quay trở lại.

Ông Thơ và bà Thủy ở trong hoàn cảnh như vậy.

Gần 1 tỷ đồng tiết kiệm biến thành khoản nợ không biết bao giờ lấy lại

Ông Thơ từng là công nhân một doanh nghiệp nhà nước. Sau khi nghỉ hưu, ông nhận hơn 6 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng. Bà Thủy không có lương hưu nhưng nhiều năm buôn bán nhỏ nên cũng góp nhặt được một khoản.

Hai vợ chồng sống tiết kiệm gần cả đời người. Từ tiền thưởng, tiền làm thêm ngày trước đến tiền con cái biếu dịp lễ Tết, ông bà đều cẩn thận dành dụm. Đến tuổi ngoài 70, ông bà có gần 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm.

Khoản tiền ấy không phải để mua nhà hay đầu tư làm ăn. Ông bà xác định rất rõ đó là tiền dưỡng già. Thế rồi 4 năm trước, con gái lớn và con rể bắt đầu xây nhà mới. Ban đầu, các con chỉ hỏi vay vài trăm triệu. Sau đó chi phí phát sinh nhiều hơn dự kiến. Hết lần này đến lần khác, con gái gọi điện tâm sự rằng giá vật liệu tăng, thợ xây đòi thêm tiền, nếu không có tiền sẽ phải dừng công trình giữa chừng.

Con rể thì thường xuyên sang nhà, hết lời hứa hẹn rằng chỉ vài năm nữa sẽ hoàn trả đầy đủ. Nhìn các con lo lắng, ông bà không nỡ từ chối.

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Từng khoản tiết kiệm được rút ra, đến cuối cùng, gần như toàn bộ số tiền gần 1 tỷ đồng đều được đưa cho con gái và con rể.

Lúc ấy, ông Thơ vẫn khá lạc quan. Ông nghĩ dù không còn tiền tiết kiệm thì mỗi tháng vẫn có hơn 6 triệu đồng lương hưu. Hai vợ chồng già ăn uống đơn giản, chi tiêu không nhiều. Khi nào các con trả tiền thì ông bà lại gửi tiết kiệm tiếp.

Nhưng cuộc sống không diễn ra như ông bà tính toán. Chỉ sau vài năm, sức khỏe của cả hai bắt đầu giảm sút rõ rệt. Ông Thơ mắc bệnh tim mạch, phải tái khám định kỳ. Bà Thủy thì đau khớp, huyết áp cao, nhiều lần phải nhập viện điều trị, tiền thuốc men, xét nghiệm, đi lại ngày một nhiều.

Khoản lương hưu của ông có được điều chỉnh tăng thêm đôi chút theo thời gian nhưng vẫn không theo kịp các chi phí phát sinh. Có tháng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trước khi mua một món đồ mới trong nhà.

Điều khiến ông bà buồn hơn cả là suốt 4 năm qua, các con chưa trả lại được đồng nào. Mỗi lần nhắc đến chuyện tiền bạc, con gái lại than khó khăn. Khi thì còn nợ ngân hàng, lúc lại phải lo học hành cho con nhỏ. Con rể cũng liên tục hẹn lần hẹn lữa. Ông bà thương con nên không nỡ thúc ép. Nhưng càng lớn tuổi, ông bà càng thấy bất an. Số tiền từng là chỗ dựa tuổi già giờ chỉ còn nằm trên giấy như một khoản nợ gia đình không biết đến bao giờ mới thu hồi được.

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Giữ tiền dưỡng già thế nào cho phải?

Câu chuyện của ông Thơ và bà Thủy không phải trường hợp hiếm gặp. Tình thương dành cho con cái là điều dễ hiểu, nhưng người cao tuổi cũng cần bảo vệ sự an toàn tài chính của chính mình.

Thứ nhất, luôn giữ lại một khoản dự phòng riêng cho tuổi già.

Dù con cái khó khăn đến đâu, người già cũng nên giữ lại một phần tiền đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và y tế trong nhiều năm. Đây là khoản không nên động tới trừ trường hợp thật sự khẩn cấp.

Thứ hai, không nên cho vay toàn bộ tiền tiết kiệm.

Nếu muốn hỗ trợ con cái, cha mẹ có thể hỗ trợ một phần thay vì toàn bộ số tiền đang có. Điều này giúp giảm rủi ro khi bản thân phát sinh nhu cầu tài chính bất ngờ.

Thứ ba, nên xác định rõ thời hạn hoàn trả.

Nhiều gia đình ngại giấy tờ vì nghĩ là người thân. Tuy nhiên, việc thống nhất rõ số tiền, thời gian trả và cách trả sẽ giúp tránh những hiểu lầm hoặc sự chây ì kéo dài.

Thứ tư, ưu tiên sức khỏe của bản thân trước.

Tuổi càng cao, chi phí y tế thường càng lớn. Nhiều người đánh giá thấp khoản tiền cần thiết cho khám chữa bệnh nên dễ rơi vào cảnh thiếu hụt khi đau ốm.

Thứ năm, đừng ngại nói không.

Tình yêu thương không đồng nghĩa với việc phải hy sinh toàn bộ nguồn lực của mình. Một người già có tài chính ổn định cũng sẽ giảm gánh nặng cho chính con cháu sau này.

Thực tế cho thấy, hỗ trợ con cái là điều đáng quý, nhưng sự giúp đỡ ấy chỉ bền vững khi cha mẹ vẫn giữ được cho mình một nền tảng tài chính an toàn. Bởi đến một độ tuổi nhất định, thứ người già cần nhất không phải là một lời hứa sẽ trả tiền trong tương lai, mà là sự chủ động và yên tâm cho những năm tháng còn lại của cuộc đời.