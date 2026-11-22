Tháng cuối năm mang đến những bài học cần hoàn thành, những buổi vui chơi đáng mong chờ và cả vài thử thách nho nhỏ. Cùng khám phá xem tháng 12 của các bạn nhỏ thuộc 12 cung hoàng đạo có điều gì thú vị nhé!

Tháng 12 đến, các bạn nhỏ vừa bận rộn với việc học, vừa háo hức chờ những hoạt động cuối năm. Có bạn muốn cố gắng thêm để khép lại học kỳ thật vui, có bạn chỉ mong đến buổi biểu diễn ở lớp hoặc được cùng bố mẹ trang trí nhà cửa đón Giáng sinh.

Trong dự đoán vui tháng này, mỗi cung hoàng đạo nhí sẽ có một cơ hội riêng để khám phá khả năng của mình, gần gũi gia đình và có thêm những kỷ niệm đẹp bên bạn bè.

Bạch Dương nhí (21/3 - 19/4): Hăng hái nhận việc mới, nhớ làm chậm lại một chút

Tháng 12 mở ra nhiều hoạt động khiến Bạch Dương nhí hào hứng. Con dễ trở thành người đầu tiên giơ tay đăng ký trò chơi, tham gia văn nghệ hoặc nhận nhiệm vụ trong nhóm. Sự nhiệt tình giúp con có một tháng khá sôi nổi.

Học tập: Bạch Dương có thể tiến bộ ở những phần kiến thức từng khiến mình ngại thử. Tuy nhiên, vì muốn làm nhanh cho xong, con dễ đọc thiếu đề hoặc quên kiểm tra bài. Chỉ cần tập dừng lại vài phút trước khi nộp, con sẽ tự phát hiện được nhiều lỗi nhỏ.

Gia đình: Con muốn được tự quyết định nhiều hơn, từ chọn quần áo đến sắp xếp góc học tập. Được bố mẹ giao một việc vừa sức, Bạch Dương sẽ rất hãnh diện và muốn chứng minh mình đã lớn.

Bạn bè: Một cuộc tranh luận nhỏ có thể xuất hiện khi ai cũng muốn làm theo ý mình. Bạch Dương thử nhường bạn nói hết câu rồi mới góp ý, cuộc chơi sẽ vui hơn hẳn.

Sinh hoạt, sức khỏe: Lịch học và vui chơi dễ khiến con mải mê đến quên giờ nghỉ. Những buổi tối thư thả sẽ giúp con lấy lại năng lượng.

Điều đáng mong chờ trong tháng là cảm giác tự hào khi hoàn thành một việc bằng chính sức mình.

Kim Ngưu nhí (20/4 - 20/5): Chậm mà chắc, cuối tháng có thành quả khiến con vui

Kim Ngưu nhí bước vào tháng 12 với mong muốn giữ mọi thứ quen thuộc và dễ chịu. Con thích những buổi học có nề nếp, những chiều về nhà đúng giờ và khoảng thời gian được làm điều mình yêu thích.

Học tập: Sự kiên trì là điểm sáng của con. Một dạng bài từng làm mãi chưa đúng hoặc kỹ năng còn vụng có thể dần trở nên dễ dàng hơn nhờ luyện tập đều đặn. Con cũng có cơ hội nhận được lời khen vì sự cẩn thận.

Gia đình: Kim Ngưu thích tham gia những việc tạo cảm giác ấm cúng, như làm bánh, chọn đồ trang trí hay cùng bố mẹ chuẩn bị một bữa ăn. Những hoạt động giản dị này có thể trở thành kỷ niệm con nhắc mãi.

Bạn bè: Con chơi thân hơn với một bạn có chung sở thích. Tuy nhiên, khi kế hoạch thay đổi, Kim Ngưu có thể hơi khó chịu. Thử một cách chơi mới sẽ đem đến bất ngờ thú vị.

Sinh hoạt, sức khỏe: Con cần cân bằng những lúc ngồi học, đọc sách hoặc làm thủ công với thời gian vận động, vui chơi phù hợp.

Niềm vui tháng này đến từ những cố gắng nhỏ được tích lũy mỗi ngày.

Song Tử nhí (21/5 - 21/6): Nhiều chuyện vui để kể, nhiều điều mới muốn học

Tháng 12 của Song Tử nhí đầy ắp ý tưởng. Con có thể liên tục mang về những câu chuyện ở lớp, hỏi thêm về điều vừa đọc được và muốn thử nhiều hoạt động cùng lúc.

Học tập: Những tiết học được trao đổi, kể chuyện, thuyết trình hoặc khám phá kiến thức mới sẽ khiến con đặc biệt hào hứng. Điểm cần chú ý là Song Tử dễ bỏ dở việc đang làm vì bị một điều khác thu hút. Hoàn thành từng nhiệm vụ sẽ giúp con bớt quên trước quên sau.

Gia đình: Con muốn có người cùng trò chuyện và trả lời những câu hỏi bất chợt. Một buổi tối được kể chuyện mà bố mẹ chăm chú nghe sẽ khiến con rất vui.

Bạn bè: Song Tử có cơ hội làm quen với bạn mới qua một hoạt động chung. Sự cởi mở giúp con hòa nhập nhanh, nhưng con nhớ giữ kín những chuyện riêng mà bạn đã tin tưởng chia sẻ.

Sinh hoạt, sức khỏe: Các hoạt động nối tiếp nhau có thể khiến giờ đi ngủ bị muộn. Con sẽ cần người lớn giúp sắp xếp để vừa được khám phá, vừa có thời gian nghỉ ngơi.

Tháng này, một sở thích mới có thể bắt đầu từ câu hỏi rất quen thuộc của con: “Cái này hoạt động thế nào nhỉ?”.

Cự Giải nhí (22/6 - 22/7): Càng được lắng nghe, càng tự tin thể hiện mình

Cự Giải nhí có một tháng giàu cảm xúc. Con dễ vui vì được quan tâm, cũng có thể chạnh lòng trước một lời nói vô tình. Gia đình sẽ là nơi con tìm đến để kể chuyện và lấy lại sự yên tâm.

Học tập: Con học thuận lợi hơn khi hiểu rõ mình cần làm gì. Một phần bài tập được chia thành từng bước sẽ giúp Cự Giải bớt lo. Trong tháng, con có thể mạnh dạn phát biểu hoặc trình bày một sản phẩm đã chuẩn bị kỹ.

Gia đình: Con thích những hoạt động có cả nhà tham gia. Cùng xem phim, làm thiệp hoặc ngồi ăn một bữa cơm thong thả đều mang lại cảm giác gần gũi.

Bạn bè: Cự Giải có thể để tâm khi bạn thân chơi với người khác. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng sẽ giúp con hiểu rằng tình bạn vẫn có chỗ cho nhiều người.

Sinh hoạt, sức khỏe: Khi có nhiều việc khiến con suy nghĩ, những khoảng nghỉ yên tĩnh và giờ giấc đều đặn sẽ giúp ngày của con dễ chịu hơn.

Khoảnh khắc đáng nhớ là lúc con nhận ra mình có thể nói rõ cảm xúc và được mọi người đón nhận.

Sư Tử nhí (23/7 - 22/8): Có dịp tỏa sáng, được yêu mến nhờ biết cổ vũ bạn bè

Các hoạt động cuối năm mang đến cho Sư Tử nhí nhiều cơ hội thể hiện. Con có thể háo hức với một tiết mục, phần thi hoặc nhiệm vụ được đứng trước tập thể.

Học tập: Khi có mục tiêu cụ thể, Sư Tử sẽ cố gắng khá bền bỉ. Con muốn làm tốt và mong được ghi nhận. Nếu kết quả chưa như ý, con cần thêm thời gian bình tĩnh để nhìn lại phần mình đã tiến bộ.

Gia đình: Con thích khoe sản phẩm, thành tích và cả những ý tưởng còn dang dở. Những lời nhận xét cụ thể của bố mẹ sẽ giúp con biết điều gì nên tiếp tục phát huy.

Bạn bè: Sư Tử dễ được chú ý, nhưng niềm vui sẽ lớn hơn khi con biết chia sẻ cơ hội với bạn. Một lời động viên dành cho bạn đang hồi hộp có thể khiến hai đứa thân nhau hơn.

Sinh hoạt, sức khỏe: Con nên có thời gian nghỉ giữa những buổi tập luyện và vui chơi, tránh nhận quá nhiều hoạt động khiến mình mệt.

Tháng 12, Sư Tử có thể khám phá rằng giúp bạn tự tin cũng đem lại cảm giác vui chẳng kém lúc mình được vỗ tay.

Xử Nữ nhí (23/8 - 22/9): Sắp xếp đâu ra đấy, học cách nhẹ nhàng với chính mình

Xử Nữ nhí muốn khép lại năm cũ thật gọn gàng. Con có thể tự dọn bàn học, xem lại sách vở hoặc lập danh sách những việc cần hoàn thành.

Học tập: Khả năng chú ý đến chi tiết giúp con tìm ra lỗi sai và ôn lại kiến thức khá tốt. Tuy nhiên, con dễ tốn quá nhiều thời gian để sửa một chữ hoặc làm lại một phần đã ổn. Biết lúc nào nên chuyển sang việc tiếp theo sẽ giúp con học thoải mái hơn.

Gia đình: Con muốn phụ giúp và có thể đưa ra nhiều ý kiến về cách sắp xếp đồ đạc. Bố mẹ dành cho con một góc nhỏ được tự quản lý, con sẽ rất thích thú.

Bạn bè: Xử Nữ có ý tốt khi nhắc bạn làm đúng, nhưng nói quá nhiều dễ khiến bạn cảm thấy bị soi lỗi. Con thử hỏi “Cậu có muốn tớ giúp không?” trước khi góp ý nhé.

Sinh hoạt, sức khỏe: Những khoảng vận động và vui chơi tự do sẽ giúp con thư giãn sau lúc tập trung học.

Điều con học được trong tháng là một bài làm còn lỗi nhỏ vẫn có thể chứa đựng rất nhiều cố gắng đáng quý.

Thiên Bình nhí (23/9 - 23/10): Tình bạn mang đến niềm vui, ý kiến của con cũng được lắng nghe

Thiên Bình nhí đón tháng 12 bằng sự hào hứng với bạn bè và các hoạt động tập thể. Con thích được cùng mọi người chuẩn bị một điều gì đó đẹp đẽ, vui vẻ.

Học tập: Con có thể làm tốt những nhiệm vụ cần phối hợp, trình bày hoặc sáng tạo. Khi học nhóm, Thiên Bình nên nói sớm ý tưởng của mình thay vì chờ xem các bạn thích gì rồi mới chọn theo.

Gia đình: Con có hứng thú với việc trang trí, chọn quà nhỏ hoặc làm thiệp tặng người thân. Được tự quyết một vài chi tiết sẽ khiến con thấy mình đóng góp được nhiều điều.

Bạn bè: Một hiểu lầm nhỏ có thể được gỡ bỏ nhờ trò chuyện thẳng thắn. Con cũng có thể trở thành người kết nối những bạn chưa thân nhau.

Sinh hoạt, sức khỏe: Con nên có những khoảng nghỉ riêng, nhất là sau ngày tham gia nhiều hoạt động đông người.

Niềm vui bất ngờ đến khi Thiên Bình nói ra điều mình muốn và được mọi người hưởng ứng.

Bọ Cạp nhí (24/10 - 22/11): Tập trung vào điều yêu thích, có bước tiến âm thầm mà rõ rệt

Bọ Cạp nhí có xu hướng dành nhiều tâm trí cho một vài mục tiêu riêng trong tháng này. Con có thể say mê một cuốn sách, mô hình hoặc chủ đề muốn tìm hiểu đến cùng.

Học tập: Sự tập trung giúp con đào sâu kiến thức và giải quyết những phần bài cần suy nghĩ kỹ. Nếu gặp vướng mắc, con nên hỏi sớm để có thêm gợi ý, tránh giữ mãi chuyện khó trong đầu.

Gia đình: Con cần được tôn trọng khoảng riêng, đồng thời vẫn mong bố mẹ để ý và hỏi han. Một cuộc trò chuyện lúc cùng đi dạo có thể khiến con dễ mở lời hơn.

Bạn bè: Bọ Cạp coi trọng sự tin tưởng. Nếu có chuyện làm con buồn, hãy nói rõ điều đã xảy ra để hai bên hiểu nhau, thay vì im lặng và tự đoán suy nghĩ của bạn.

Sinh hoạt, sức khỏe: Khi quá mải mê với sở thích, con dễ quên nghỉ. Bố mẹ có thể giúp con duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn.

Cuối tháng, con có thể bất ngờ khi nhìn lại và thấy mình đã hiểu sâu, làm tốt hơn rất nhiều ở một lĩnh vực yêu thích.

Nhân Mã nhí (23/11 - 21/12): Thích khám phá, tháng sinh nhật đầy điều mong chờ

Với nhiều Nhân Mã nhí, tháng 12 có thêm niềm vui sinh nhật. Con muốn được trải nghiệm điều mới, đi đâu đó cùng gia đình hoặc tổ chức một buổi gặp gỡ nhỏ với bạn bè.

Học tập: Con hào hứng với những bài học gắn với câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm thực tế. Điểm cần rèn là theo sát phần việc đến cuối, kể cả những bước lặp lại hơi buồn tẻ.

Gia đình: Một chuyến đi ngắn hoặc buổi khám phá địa điểm mới có thể đem đến nhiều câu chuyện thú vị. Ngay cả khi ở nhà, cùng bố mẹ thử nấu một món mới cũng khiến con vui.

Bạn bè: Nhân Mã dễ mang đến tiếng cười cho nhóm. Tuy nhiên, một câu đùa nói quá nhanh có thể làm bạn chạnh lòng. Nhận ra và chủ động xin lỗi sẽ giúp con giữ được sự gần gũi.

Sinh hoạt, sức khỏe: Con nên cân đối những ngày hoạt động nhiều với thời gian nghỉ, đồng thời làm theo hướng dẫn an toàn khi vui chơi.

Điều đáng chờ nhất là một trải nghiệm mới khiến Nhân Mã có thêm sở thích hoặc câu hỏi để tiếp tục khám phá.

Ma Kết nhí (22/12 - 19/1): Có trách nhiệm, cuối tháng nhớ dành thời gian vui cho mình

Ma Kết nhí bước vào tháng 12 với tâm thế khá nghiêm túc. Con muốn hoàn thành những việc đã nhận và có thể tự đặt mục tiêu cho kết quả cuối học kỳ.

Học tập: Thói quen làm việc có kế hoạch giúp con theo kịp nhiệm vụ. Tuy nhiên, Ma Kết dễ ôm thêm việc vì nghĩ mình phải làm thật tốt. Con cần biết phần nào có thể tự làm, phần nào nên nhờ hướng dẫn.

Gia đình: Bố mẹ có thể nhận ra con chủ động hơn trong việc chuẩn bị đồ dùng, phụ việc nhà hoặc quan tâm đến lịch sinh hoạt chung. Những cố gắng ấy rất cần được ghi nhận.

Bạn bè: Con được tin tưởng vì biết giữ lời. Trong hoạt động nhóm, hãy chia việc cùng các bạn để ai cũng có cơ hội tham gia.

Sinh hoạt, sức khỏe: Bên cạnh giờ học, con cần thời gian chơi theo ý thích và nghỉ ngơi. Cuối tháng cũng mở ra mùa sinh nhật của nhiều Ma Kết nhí.

Một lời khen đúng lúc hoặc buổi sum họp nhỏ có thể trở thành món quà khiến con nhớ lâu.

Bảo Bình nhí (20/1 - 18/2): Ý tưởng mới nối tiếp nhau, tìm được người bạn cùng sở thích

Bảo Bình nhí có một tháng nhiều sáng tạo. Con thích thử cách làm khác, đặt câu hỏi lạ và khám phá những thứ người khác ít để ý.

Học tập: Các nhiệm vụ thiết kế, tìm hiểu, lắp ghép hoặc đề xuất ý tưởng sẽ khiến con hào hứng. Để biến ý tưởng thành sản phẩm, con cần dành thời gian cho cả khâu chuẩn bị và hoàn thiện.

Gia đình: Một đề nghị của con có thể khiến bố mẹ bất ngờ, chẳng hạn muốn đổi cách trang trí hoặc tự làm một món đồ. Được cùng người lớn bàn bạc, thử nghiệm, con sẽ học thêm nhiều điều.

Bạn bè: Bảo Bình có thể thân hơn với một bạn cũng thích những chủ đề đặc biệt. Khi ý kiến khác nhau, con nhớ giải thích cách nghĩ để mọi người cùng hiểu.

Sinh hoạt, sức khỏe: Con nên xen kẽ lúc khám phá, sử dụng thiết bị với hoạt động ngoài màn hình và giờ nghỉ phù hợp.

Niềm vui tháng này là tìm được người hào hứng nghe ý tưởng của mình và cùng bắt tay thực hiện.

Song Ngư nhí (19/2 - 20/3): Tháng của sáng tạo, tình cảm và những món quà tự tay làm

Song Ngư nhí đón tháng cuối năm bằng nhiều cảm hứng. Con dễ say mê một bài hát, câu chuyện hoặc hình ảnh đẹp, rồi muốn biến chúng thành bức tranh hay trò chơi của riêng mình.

Học tập: Những hoạt động giàu hình ảnh, âm nhạc và kể chuyện là điểm sáng. Với phần bài cần trình tự rõ ràng, con sẽ thuận lợi hơn nếu làm từng bước và kiểm tra lại sau mỗi phần.

Gia đình: Con thích dành tình cảm qua những món quà nhỏ. Một tấm thiệp chưa ngay ngắn hay bức tranh vẽ cả nhà có thể chứa đựng rất nhiều điều con muốn nói.

Bạn bè: Song Ngư sẵn lòng an ủi và chia sẻ, nhưng đôi khi dễ buồn theo cảm xúc của bạn. Con có thể quan tâm, đồng thời tìm đến người lớn nếu câu chuyện khiến mình lo lắng.

Sinh hoạt, sức khỏe: Một nhịp sinh hoạt nhẹ nhàng, có thời gian chơi sáng tạo và nghỉ ngơi sẽ giúp con cảm thấy dễ chịu.

Khoảnh khắc đẹp nhất có thể là khi món quà tự làm của Song Ngư được người nhận nâng niu, trân trọng.

Tháng 12 có thể khép lại bằng những tiến bộ rất nhỏ, một lần dám phát biểu, một lời xin lỗi, một nhiệm vụ tự hoàn thành hay một buổi tối cả nhà ngồi bên nhau. Đó đều là những điều để các bạn nhỏ vui vẻ mang theo sang năm mới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm