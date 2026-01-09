Dự đoán 5 xe máy điện Honda Việt Nam giới thiệu ngày mai: Đủ từ xe đô thị tới xe địa hình, có xe đạp điện gấp gọn cực tiện

Honda Việt Nam vừa "nhá hàng" 5 mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới sắp ra mắt cách đây ít ngày. Hình ảnh cho thấy 5 mẫu xe này có đủ kiểu dáng từ nhỏ gọn cho đô thị tới đi địa hình. Tuy nhiên, đây phần lớn là những mẫu xe concept (xe ý tưởng) thay vì xe thương mại.

Honda EV Outlier Concept

Đây là chiếc xe được để lộ rõ nhất trong bức ảnh. Honda EV Outlier Concept là một mẫu mô tô điện ý tưởng được Honda giới thiệu tại Japan Mobility Show 2025, nằm trong chiến lược dài hạn phát triển xe hai bánh điện định hướng sau năm 2030.

Thay vì tiếp tục mở rộng các dòng xe hiện tại, Outlier đại diện cho một cách tiếp cận thiết kế mới với mục tiêu khám phá giá trị mà điện hóa có thể mang lại, vượt ra ngoài các tiêu chuẩn truyền thống của mô tô chạy xăng. Mẫu concept này tận dụng tính linh hoạt trong bố cục của xe điện, sử dụng động cơ đặt trực tiếp trong bánh trước và bánh sau, từ đó tạo tỷ lệ dáng xe thấp và cân đối hơn so với thiết kế thông thường.

Về thiết kế, EV Outlier Concept có phong cách tương lai rõ rệt với khung xe kéo dài, ghế đơn và những chi tiết khí động học đặc trưng, khác biệt rõ so với các mẫu xe thương mại hiện hành. Thiết kế này không chỉ nhằm trình diễn công nghệ mà còn đặt nền tảng cho trải nghiệm lái mới, với trọng tâm thấp và bố trí linh kiện gọn gàng để tối ưu hóa trọng lượng và cảm giác vận hành. Mặc dù hiện chỉ là nguyên mẫu và chưa có kế hoạch sản xuất cụ thể, Outlier phản ánh hướng nhìn của Honda về mô tô điện trong thập kỷ tới và các yếu tố có thể xuất hiện trong xe thương mại tương lai.

Honda CR Electric Concept

Ở góc trên cùng bên phải, dựa vào kiểu dáng là một mẫu xe kiểu dạng cào cào, đi địa hình. Dựa vào những thông tin sẵn có đã nhận ra đây là Honda CR Electric Concept.

Honda CR Electric Concept là mẫu xe cào cào điện dạng ý tưởng, được phát triển nhằm thử nghiệm khả năng điện hóa ở phân khúc mô tô địa hình. Mẫu xe này được giới thiệu lần đầu vào năm 2023, dựa trên nền tảng khung gầm của dòng CRF quen thuộc nhưng thay thế hoàn toàn động cơ xăng bằng hệ truyền động điện do Honda và Mugen cùng phát triển. Việc giữ lại cấu trúc khung, hệ thống treo và bố cục off-road truyền thống cho thấy Honda ưu tiên tính kế thừa, thay vì tạo ra một mẫu xe điện hoàn toàn mới từ đầu. Chưa hết, xe sử dụng động cơ điện làm mát bằng nước, được đặt trong khung ống đôi bằng nhôm.

Về định hướng sử dụng, Honda CR Electric Concept tập trung vào việc đánh giá hiệu suất vận hành thực tế của mô tô điện trong môi trường địa hình, nơi yêu cầu cao về mô-men xoắn, khả năng kiểm soát và độ bền. Mẫu xe đã được đưa vào thi đấu thử nghiệm tại một số giải motocross tại Nhật Bản, đóng vai trò như nền tảng thử nghiệm công nghệ hơn là sản phẩm thương mại. Ở thời điểm hiện tại, Honda chưa công bố kế hoạch sản xuất hàng loạt, và CR Electric vẫn được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn điện hóa sâu hơn của hãng trong lĩnh vực mô tô hiệu năng cao.

Honda EV Fun

Honda EV Fun Concept là mẫu mô tô điện phong cách naked bike cỡ trung được Honda giới thiệu lần đầu tại triển lãm EICMA ở Milan vào năm 2024, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển xe hai bánh điện của hãng. Concept này được định vị như một “electric sports” tương đương mô tô động cơ đốt trong cỡ trung, với thiết kế gọn gàng, khung pin cố định và hệ thống sạc nhanh theo chuẩn CCS2 vốn phổ biến trên xe điện ô tô, nhằm cân bằng giữa tính vận hành và trải nghiệm sạc.

Honda phát triển với cấu hình vận hành tương đương các mẫu xe xăng phân khúc 500–650cc. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 35kW (tương đương gần 47 mã lực), đi kèm bộ pin lithium-ion dung lượng lớn đặt cố định trong khung, cho phạm vi hoạt động dự kiến trên 100km/sạc. Điểm đáng chú ý là EV Fun hỗ trợ sạc nhanh chuẩn CCS2, cho phép nạp pin từ 10–80% trong thời gian ngắn, thay vì chỉ dùng sạc AC như nhiều mô tô điện hiện nay. Khung xe dạng diamond frame, hệ thống treo trước USD, phanh đĩa đôi phía trước cùng trọng tâm thấp.

Honda e-MTB Concept

Honda e-MTB Concept là mẫu xe đạp điện địa hình (e-mountain bike) dạng ý tưởng được Honda trình bày tại Japan Mobility Show 2023. Xe sử dụng khung và gắp sau đúc nhôm mỏng, công nghệ lấy từ xe mô tô hiệu năng cao để tối ưu độ cứng và trọng lượng. Theo hình ảnh và các phân tích ban đầu, e-MTB Concept được trang bị động cơ trợ lực điện đặt giữa khung, kết hợp với hệ truyền động từ SRAM Eagle AXS và phanh đĩa thủy lực Shimano, cùng hệ thống giảm xóc Fox phù hợp với đường địa hình phức tạp.

Dù Honda chưa công bố chi tiết về công suất, dung lượng pin hay phạm vi hoạt động, nhưng mẫu concept này thể hiện xu hướng ứng dụng các thành phần kỹ thuật cao cấp tương đương xe đạp điện hiệu năng cao trên thị trường, với bánh lớn, giảm xóc khóa hành trình dài và trang bị hiện đại để xử lý leo dốc và địa hình dốc núi.

Honda Motocompacto

Honda Motocompacto là mẫu xe điện ultra-compact dạng scooter gấp gọn hoàn chỉnh, được Honda thương mại hóa tại thị trường Mỹ với thiết kế có thể xếp lại như một khối nhỏ tiện cất giữ. Xe sử dụng động cơ điện với công suất khoảng 0,49kW (tương đương ~0,66 mã lực) và mô-men xoắn khoảng 16Nm, truyền lực trực tiếp tới bánh trước. Hệ thống pin lithium-ion dung lượng 6,8Ah cung cấp phạm vi vận hành tối đa khoảng 19km/sạc, với thời gian sạc vào khoảng 3,5 giờ trên ổ cắm điện gia dụng chuẩn. Tốc độ tối đa của Motocompacto đạt khoảng 24km/h, phù hợp với di chuyển quãng ngắn trong đô thị hoặc khuôn viên nhỏ.

Về kích thước và trọng lượng, Motocompacto có khối lượng khoảng 18,7kg, và khi gấp lại chỉ còn kích thước tương đương một kiện hành lý nhỏ, dài khoảng 741mm, rộng 536mm và cao 94mm. Khung xe và bộ bánh được làm bằng nhôm xử lý nhiệt để đảm bảo độ bền và trọng lượng nhẹ, cùng với các trang bị cơ bản như đèn pha/đèn hậu LED và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Dù thông số vận hành ở mức khiêm tốn, cấu hình này phản ánh tính di động cao và thiết kế tối giản của Motocompacto, hướng tới nhu cầu di chuyển ngắn, dễ cất giữ và mang theo hơn là phục vụ di chuyển đường dài hay tốc độ cao.