Dự định nghỉ lễ sẽ đưa bạn trai về ra mắt, cô gái chia tay sau một cuộc điện thoại quên tắt máy

Tôi nghĩ sau hơn một năm yêu nhau, cuối cùng mình cũng sắp bước sang một chặng đường mới. Nhưng không ngờ, đó lại là lúc mọi chuyện kết thúc.

Tôi là Hạnh, năm nay 26 tuổi, yêu Quang hơn một năm. Chúng tôi không còn ở giai đoạn tìm hiểu đơn thuần mà đã nghiêm túc tính chuyện cưới xin. Hai đứa dự định dịp nghỉ lễ sẽ lần lượt về nhà nhau để ra mắt bố mẹ. Tôi từng rất háo hức với kế hoạch ấy. Thế nhưng chỉ một cuộc điện thoại vô tình đã khiến mọi thứ thay đổi.

Hôm trước, Quang gọi điện cho tôi. Hai đứa đang nói chuyện thì mẹ anh bước vào phòng. Quang đưa điện thoại cho mẹ và bảo hai người làm quen.

Tôi lễ phép chào mẹ anh rồi nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe. Mẹ Quang khi ấy cũng nói chuyện khá vui vẻ, khiến tôi nghĩ buổi trò chuyện diễn ra rất tốt. Sau cuộc nói chuyện, có lẽ mẹ Quang nghĩ cuộc gọi đã kết thúc nên đặt điện thoại lên bàn.

Tôi định tắt máy thì bất ngờ nghe thấy giọng mẹ anh: “Con vẫn quyết định tiến tới với con bé này đấy à? Mẹ thấy không ưng tí nào cả.”

Tôi khựng lại. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà tiếp tục: “Hai nhà gia cảnh không hợp nhau. Nhà mình không giàu, nhưng bố mẹ chẳng để anh em con thiếu thốn gì cả, nhà cửa, xe độ đủ cả. Trong khi nhà Hạnh thì khó khăn, còn mấy đứa em lít nhít chưa đâu vào đâu, lại xa xôi. Con lấy nó là nặng gánh đấy. Sao mà con lại phải khổ như vậy?”.

Từng câu từng chữ lọt vào tai khiến tôi chết lặng. Mẹ Quang còn nhắc đến Yến, con của một người bạn thân, nói rằng cô ấy hợp với anh hơn, gia đình hai bên cũng tương xứng. Bà khuyên Quang nên suy nghĩ lại: “Con không nghe mẹ, sau này con khổ thì con đừng có kêu. Con cứ đẩy mẹ vào thế khó...”

Tôi ngồi trước điện thoại, tay lạnh ngắt. Tôi không nghĩ mình là cô gái hoàn hảo, càng không dám mong nhà chồng phải yêu thương mình ngay từ đầu. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị đánh giá chỉ vì gia đình không tương xứng và quê ở xa.

Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống. Rồi tôi nghe tiếng Quang: “Mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Với con, quan trọng nhất vẫn là tình cảm. Điều kiện, hoàn cảnh chỉ là chuyện phụ thôi. Hai người yêu thương nhau thì sẽ cùng nhau đồng hành, cùng vượt qua khó khăn.”

Ảnh minh họa

Lẽ ra tôi phải vui vì người mình yêu đang bảo vệ tình cảm của hai đứa. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại càng khóc nhiều hơn. Tôi biết Quang yêu tôi và những lời anh nói là thật. Nhưng tôi cũng không muốn đẩy anh, gia đình anh và cả chính tôi nữa vào thế khó xử.

Những chuyện hôm nay có thể chỉ là gia cảnh, khoảng cách, điều kiện kinh tế. Nhưng sau này sẽ còn chuyện ăn ở, cách sống, tiền bạc, chăm sóc bố mẹ hai bên, con cái... Tôi sợ mình sẽ bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã phải cố gắng chứng minh rằng mình không phải “gánh nặng”.

Tôi mất nhiều đêm suy nghĩ. Có lúc tôi cũng muốn bỏ qua tất cả, nắm tay anh và bước tiếp. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy mình không đủ mạnh mẽ để đối diện. Cuối cùng, tôi quyết định dừng lại.

Tôi nói với Quang rằng tôi không trách anh, càng không trách mẹ anh. Tôi chỉ nghĩ hai đứa yêu nhau là một chuyện, còn có thể sống bình yên trong một gia đình lại là chuyện khác. Chuyện này khiến Quang rất buồn. Anh cố thuyết phục tôi, nhưng lần này tôi không thay đổi quyết định.

Tôi vẫn thương Quang. Có lẽ sau này nhớ lại, tôi vẫn sẽ buồn. Nhưng tôi nghĩ mình đã chọn điều phù hợp với bản thân. Bởi hôn nhân không chỉ là khoảnh khắc hai người nắm tay nhau bước vào lễ cưới, mà là cả chặng đường dài phía sau. Và tôi không muốn bước vào cuộc hôn nhân của mình với nỗi ám ảnh rằng, trong mắt gia đình người mình yêu, tôi luôn là một “gánh nặng”.

Tâm sự của độc giả!