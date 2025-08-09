Dự báo về tiền Việt khi giá USD liên tục trồi sụt

Dấu hiệu chững lại

Ngày 8/8, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13%, hiện ở mức 98,05 điểm sau khi tăng nhẹ ngày hôm qua.

Trên thị trường toàn cầu, USD đang chịu áp lực sau những tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế mới công bố của Mỹ có phần kém tích cực, khiến đồng bạc xanh giảm sức hấp dẫn so với các đồng tiền khác.

Ngày hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.228 đồng/USD, giảm 21 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch ở mức 26.030 - 26.390 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Dù vậy, từ đầu năm tới nay, tỷ giá đã tăng hơn 3% và đang duy trì ở mức cao những ngày qua.

Theo báo cáo triển vọng vĩ mô nửa cuối năm 2025 mới công bố, các chuyên gia chứng khoán của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định đà tăng tỷ giá đã có tín hiệu chậm lại, theo đó áp lực tỷ giá dần hạ nhiệt.

Theo VCBS, áp lực tỷ giá chủ yếu diễn ra trong cuối quý II năm nay, VNĐ ghi nhận mức giảm khoảng 3% so với USD. Tuy nhiên, ngay sau thông tin chính thức về mức thuế đối ứng giữa Mỹ và Việt Nam cũng như với các quốc gia khác, tỷ giá đã hạ nhiệt.

Giá USD vẫn trên 26.000 đồng/USD.

VCBS đánh giá Việt Nam đã khẳng định năng lực đàm phán xuất sắc khi được Mỹ xếp vào nhóm quốc gia đạt mức thuế đối ứng chỉ 20% - thấp hơn đáng kể so với nhiều nước khác.

Thị trường ngoại hối ghi nhận loạt yếu tố hỗ trợ tích cực khác. Báo cáo VCBS cho biết, thoả thuận tích cực về thuế đối ứng làm giảm rủi ro chiến tranh thương mại, ổn định dòng ngoại tệ từ xuất khẩu.

Trong nửa đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 8,25 tỷ USD, tăng 7,2%, hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ. Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn cho các dự án FDI trong lĩnh vực công nghệ cao.

Các phân tích VCBS kỳ vọng kiều hối có thể duy trì ổn định trong năm 2025 và sẽ đặc biệt hỗ trợ tỷ giá vào thời điểm cuối năm.Trên cơ sở phân tích đó, VCBS dự báo Việt Nam đồng sẽ ghi nhận mức giảm giá tương đối so với USD trong biên độ hợp lý khoảng 3-4% cho cả năm 2025.

VNĐ sẽ không còn mất giá nhiều

Tại Hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư cá nhân và cập nhật kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm của VPBank mới đây, ông Lưu Công Thành - chuyên gia Khối nguồn vốn và thị trường tài chính VPBank, cho rằng áp lực lên tỷ giá tương đối yếu, tuy nhiên đà mất giá của VNĐ thì vẫn còn.

Ông Thành phân tích, trước đây khi các nước trên thế giới đồng loạt nâng lãi suất, gây áp lực rất lớn lên VNĐ. Tuy nhiên, hiện tại xu hướng đó đã đảo chiều từ đầu năm đến nay, nhiều nước đã bắt đầu giảm lãi suất đồng nội tệ, đặc biệt là khu vực châu Âu đã giảm khoảng 1% và Mỹ cũng được dự báo sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 sau khi dữ liệu việc làm không tích cực.

Bên cạnh đó, hiện Việt Nam ghi nhận nhiều yếu tố vĩ mô tích cực như thặng dư thương mại khoảng 7,8 tỷ USD, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt khoảng 11,7 tỷ USD, chưa kể kiều hối...

Theo ông Thành, nhìn chung tỷ giá có thể tiếp tục tăng nhẹ do quán tính, bên cạnh đó lãi suất có thể tăng, song sẽ tăng từ từ và không nhiều, chủ yếu do tăng trưởng tín dụng và sẽ được Ngân hàng Nhà nước điều tiết một cách hợp lý.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhìn nhận tỷ giá đang chịu áp lực khá lớn, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường.

Tính đến nay, tỷ đã tăng 2,9% so với cuối năm ngoái. Trong bối cảnh này, Thống đốc cho biết, nếu áp lực lên tỷ giá lớn, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá.