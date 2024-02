Dự báo thời tiết ngày mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2024

Khu vực Bắc Bộ



Ngày 4/2 (25 tháng Chạp), phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực đồng bằng, ven biển đêm và sáng có mưa phùn và sương mù.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C; khu Tây Bắc 26-28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Từ đêm 4-7/2 (đêm 25-28 tháng Chạp), Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Từ ngày 8-12/2 (29 tháng Chạp - mùng 3 Tết), trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Ngày 8/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 9/2 có mưa vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ C, vùng núi 13-17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Như vậy, người dân miền Bắc sẽ đón ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn trong cái rét đặc trưng, và khả năng có mưa nhỏ.

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh trước Tết Nguyên đán gây mưa rét. Ảnh: Đại đoàn kết

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Từ đêm 3-7/2 (đêm 24-28 tháng Chạp) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Từ ngày 8-13/2 (ngày 29 tháng Chạp - mùng 4 Tết): Ngày 8-9/2 mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng ngày 8/2: 20-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 3-8/2 (đêm 23-29 tháng Chạp) trời mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Từ ngày 9-13/2 (30 tháng Chạp - mùng 4 Tết) trời mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 3-8/2 (đêm 23-29 tháng Chạp) trời ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C.

Từ ngày 9-13/2 (30 tháng Chạp - mùng 4 Tết), phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Từ đêm 3-13/2 (đêm 24 tháng Chạp - mùng 4 Tết) trời ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 3-12/2 (đêm 24 tháng Chạp - mùng 4 Tết), ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.