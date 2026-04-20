Dự báo thời tiết ngày 20/4: Miền Bắc mưa rào và dông, miền Nam nắng nóng cục bộ

HUỆ NGUYỄN |

Dự báo thời tiết ngày 20/4, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, còn miền Nam nắng ráo, cục bộ nắng nóng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/4/2026

Ngày 20/4, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hoá khi mưa dông tập trung chủ yếu ở miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ an. Các khu vực còn lại thời tiết ổn định hơn, nhiều nơi nắng ráo.

Theo đó, tại Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa và Nghệ An, hình thái thời tiết chủ đạo vẫn là mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi ghi nhận mưa lớn trên 70mm. Mức mưa này cũng có thể gây nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị, đặc biệt ở những khu vực có hệ thống thoát nước hạn chế hoặc địa hình trũng thấp.

Dự báo thời tiết ngày 20 / 4 / 2026: Miền Bắc mưa rào , miền nam nắng nóng - Ảnh 1.

Ngày 20/4, miền Bắc tiếp tục mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ)

Dải đất từ Hà Tĩnh đến TP Huế, thời tiết có phần dễ chịu hơn, mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi trong ngày. Tuy nhiên, đến chiều tối, mưa dông có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây.

Sang ngày 21/4, khu vực này có sự thay đổi đáng kể khi mưa giảm dần, trời chuyển sang trạng thái ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Ngoài ra, trong ngày 20/4, các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn giao mùa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/4/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác (tập trung ở phía Tây). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

