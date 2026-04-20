Hàng trăm người tìm kiếm nam kỹ sư mất tích khi đi tắm biển

Hoài Nam |

Một nam kỹ sư trong lúc tắm biển ở Hà Tĩnh không may bị sóng cuốn mất tích. Hiện ngành chức năng đang phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm.

Chiều 19/4, lãnh đạo phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm một nam kỹ sư mất tích khi tắm biển.

Trước đó, vào chiều 16/4, anh N.Đ.K. (sinh năm 1996, quê Trà Vinh, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) cùng nhóm bạn ra tắm tại khu vực bãi biển Mũi Đao, tổ dân phố Minh Đức, phường Hoành Sơn. Trong lúc tắm, anh không may bị sóng lớn cuốn ra xa và mất tích.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm tung tích anh K.

Khu vực biển nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hơn 200 người gồm công an, bộ đội biên phòng, dân quân, cán bộ địa phương và các đội thiện nguyện từ nhiều tỉnh, thành đã được huy động tham gia tìm kiếm.

Theo lãnh đạo địa phương, các lực lượng sử dụng ca nô, thuyền, thiết bị bay không người lái, đồng thời tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển. Song hơn 3 ngày tìm kiếm, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn cho biết, anh K. làm kỹ sư xây dựng, đã có vợ và con nhỏ.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

