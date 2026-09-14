Dự báo thời tiết ngày 14/9: Miền Trung mưa xối xả, nguy cơ xuất hiện lũ lớn

Ngày 14/9, mưa to đến rất to vẫn xảy ra tại nhiều tỉnh miền Trung, nguy cơ xuất hiện đợt lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/9/2026

Từ nay đến ngày 15/9, Thanh Hóa mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm. Nghệ An đến Bắc Quảng Trị cũng hứng mưa to đến rất to và dông, tuy nhiên lượng mưa lớn hơn Thanh Hoá, phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Từ 14-15/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 14/9, miền Trung mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ gây ngập lụt. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 15/9 đến ngày 16/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở các địa phương từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị là cấp 2.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào khoảng thời gian từ chiều, tối và đêm.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa); thượng lưu sông Cả (Nghệ An); các sông từ Quảng Trị đến TP Huế lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2 và trên mức BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên trên mức BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/9/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông rải rác. Ngày mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng trung du, đồng bằng và phía Nam tỉnh Tuyên Quang mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị) mưa to đến rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 2-3, phía Nam gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn chủ yếu vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.