Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 17/9: Mưa lớn tiếp diễn, đề phòng ngập lụt

Dự báo thời tiết hôm nay 17/9, khu vực Hà Nội cùng nhiều tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 17/9: Mưa lớn tiếp diễn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (17/9), khu vực Phú Thọ, Thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9 có nơi trên 130mm như các trạm: Cầu Diễn (Hà Nội) 133,8mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 152,8mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 151mm...

Dự báo từ sáng sớm 17/9 đến hết đêm 17/9, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 17/9, khu vực từ Thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Riêng khu vực Hà Nội, thời tiết hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 17/9, khu vực Hà Nội tiếp tục mưa to. (Ảnh: Công Minh)

Cơ quan khí tượng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường/xã ở Hà Nội gồm: Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai... Vùng mây có xu hướng dịch chuyển chậm từ đông nam lên tây bắc và mở rộng sang các phường xã lân cận.

Trong khoảng thời gian từ 3 giờ tới, các phường xã nói trên và khu vực lân cận như Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình, Láng, Phú Lương... có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/9 trên cả nước:

TP. Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La ngày có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội, Ninh Bình ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 27-29°C, phía Nam 30-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.