Dự báo thời tiết cả nước trong ngày Quốc tế Lao động 1/5

Nguyễn Huệ |

Ngày Quốc tế Lao động 1/5, thời tiết cả nước tương đối thuận lợi khi hầu hết các nơi xuất hiện nắng, trong đó miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/5/2026

Ngày 1/5, Tây Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, trong đó hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết Đông Bắc Bộ có nhiều điểm tương đồng Tây Bắc Bộ trong ngày Quốc tế Lao động 1/5 khi chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Ngày 1/5, cả nước tiếp tục đón nắng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có thời tiết tương đối thuận lợi trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, trời nắng ban ngày nhưng chưa xuất hiện nắng nóng. Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng mưa rào và dông cục bộ.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi các khu vực trên chưa ghi nhận nắng nóng trong ngày đầu tiên của tháng 5/2026 thì nắng nóng thu hẹp dần phạm vi ở Nam Bộ, chỉ còn xảy ra diện rộng ở miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Miền Tây Nam Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Chiều tối và đêm, Nam Bộ nguy cơ xảy ra mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 2/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Nam Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/5/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lai Châu và Điện Biên mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, miền Đông nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, miền Đông có nơi trên 36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
