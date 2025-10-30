Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/10/2025

Sáng sớm 30/10, Quảng Ngãi tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to. Sau đó, mưa ở địa phương này xu hướng giảm.

Ngày 30/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to. Từ đêm 30/10, mưa lớn ở khu vực này khả năng giảm dần.

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30-31/10), Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Nguy cơ mưa xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 150mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 30/10, mưa lũ vẫn bao trùm miền Trung. (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Vương)

Từ đêm 31/10 đến ngày 1/11, ở khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, khoảng chiều tối và đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trên đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ 30/10-1/11, do kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực Đông Bắc Bộ mưa rải rác.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/10/2025

TP Hà Nội ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Trong đó, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, chủ yếu vào chiều vào đêm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.