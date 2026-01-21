Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/1/2026

Ngày 21/1, không khí lạnh sau khi ảnh hưởng Đông Bắc Bộ tiếp tục mở rộng phạm vi, ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn ở Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày và đêm 21/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mưa rải rác. Từ 21-22/1, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 21/1 đến khoảng 23/1, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Bắc Trung Bộ từ 21/1 trời chuyển rét. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Dự báo thời tiết ngày 21/1, miền Bắc rét đậm diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, khu vực Bắc Trung Bộ 13- 16°C.

Ngày và đêm 21/1, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết Hà Nội có mưa. Từ 21-23/1, khu vực này rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 11-14°C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17°C.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/1/2026

TP Hà Nội mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 15-17°C.

Tây Bắc Bộ mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 15-18°C, khu Tây Bắc có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 15-18°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rải rác. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21°C, phía Nam 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi. Trong đó, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.