TPHCM: Phố đi bộ Nguyễn Huệ "rực lửa", tiếp sức cho U23 Việt Nam

Tin - ảnh - clip: NGỌC VÂN - THANH TRÚC |

Dù 22 giờ 30 trận đấu mới bắt đầu nhưng từ 19 giờ ngày 20-1, hàng ngàn cổ động viên đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, tiếp sức cho U23 Việt Nam.

Ghi nhận lúc 19 giờ, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), không khí đã bắt đầu "nóng" lên khi dòng người đổ về mỗi lúc một đông.

"Biển người" đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chiều tối 20-1

Từ chiều 20-1, 2 màn hình LED đã được hoàn thiện dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu. Tuy là tối đầu tuần và khung giờ thi đấu khá muộn (22 giờ 30) nhưng lượng người đổ về trung tâm khá đông.

Sắc đỏ của màu áo thi đấu, băng rôn và cờ Tổ quốc rực rỡ cả không gian. Đông đảo cổ động viên mang theo cờ, băng rôn cổ vũ, trong đó có không ít gia đình đưa cả trẻ nhỏ ra phố đi bộ để cùng xem trận đấu. Không chỉ có người hâm mộ Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng nán lại, hòa mình vào bầu không khí sôi động và náo nhiệt.

Nhiều cổ động viên tranh thủ ngồi ăn ngay tại phố đi bộ để giữ chỗ đẹp, sẵn sàng theo dõi và cổ vũ U23 Việt Nam.

Khác với nhịp sống thường ngày, tối nay nhiều bạn trẻ thủ sẵn kèn, trống, xoong nồi… sẵn sàng thức "xuyên đêm" cùng đội tuyển. Những tiếng hô vang, tiếng nhạc cổ động vang lên liên tục, khiến phố đi bộ như biến thành "chảo lửa" trước giờ bóng lăn.

Hoài Phương (19 tuổi, phường Vườn Lài) háo hức chuẩn bị các vật dụng cổ vũ, sẵn sàng “đi bão” cùng U23 Việt Nam trong đêm nay

Sức nóng từ phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc này như khẳng định: hậu phương đã sẵn sàng, giờ là lúc chờ đợi những "Chiến binh Sao vàng" viết tiếp kỳ tích trên đất bạn.

CLIP: Phố đi bộ Nguyễn Huệ trước trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

