Dự báo thời tiết 16/7: Miền Bắc nhiều nơi mưa lớn, đề phòng dông lốc, ngập úng

Ngày 16/7, miền Bắc hứng mưa lớn, cục bộ mưa to đến rất to, đề phòng dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh và các hình thái thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/7/2026

Ngày 16/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh cũng hứng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Mưa không xuất hiện cả ngày mà tập trung vào đêm, sáng sớm và chiều tối.

Ngày 16/7, miền Bắc nhiều nơi mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Chiều và tối 16/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 80mm chỉ trong 3 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực Thanh Hoá đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết ổn định hơn khi ban ngày trời nắng, cục bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C. Chiều tối và đêm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông, lượng mưa tuy không quá lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/7/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, vùng núi và trung du mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.