Dự báo sốc về giá vàng

Dù giá vàng đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể sau khi lập đỉnh lịch sử, CEO Crescat Capital cho rằng xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý vẫn chưa thay đổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Kevin Smith, nhà sáng lập kiêm CEO của Crescat Capital , nhận định giá vàng đã rơi vào trạng thái tăng quá nóng trong những tháng đầu năm, khi kim loại quý vọt lên mức kỷ lục khoảng 5.600 USD/ounce. Vì vậy, nhịp điều chỉnh kéo dài sau đó là diễn biến không quá bất ngờ.

Theo Smith, hai yếu tố góp phần khiến vàng điều chỉnh là việc Kevin Warsh trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với danh tiếng thiên về quan điểm “diều hâu”, cùng những lo ngại lạm phát liên quan đến xung đột với Iran, khiến thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất.

Tuy nhiên, vị CEO Crescat Capital cho rằng thị trường hiện bắt đầu đặt câu hỏi liệu Fed có thực sự đủ dư địa để duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt như những thông điệp cứng rắn hay không.

Theo ông, gánh nặng nợ công và thâm hụt ngân sách lớn khiến việc duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài ngày càng khó khăn. Crescat từng đưa ra lập luận tương tự trong báo cáo tháng 7, cho rằng nhà đầu tư đã phản ánh quá mức triển vọng thắt chặt tiền tệ.

Smith cho rằng Mỹ đang bước vào một môi trường mà chính sách tiền tệ ngày càng chịu ảnh hưởng từ bài toán tài khóa và nhu cầu kiểm soát chi phí nợ.

“ Cách duy nhất để thoát khỏi vấn đề nợ trên GDP hiện nay là tăng trưởng kinh tế. Nhưng tăng trưởng đó đi kèm với tăng trưởng GDP danh nghĩa, bao gồm một yếu tố lạm phát đáng kể. Tôi vẫn cho rằng đây là trở ngại vĩ mô lớn đối với lạm phát và đồng thời là động lực cho giá vàng ”, ông nhận định.

Dự báo giá vàng có thể lên 20.000 USD/ounce

Trong bối cảnh trên, Crescat Capital đưa ra mục tiêu dài hạn 20.000 USD/ounce đối với vàng, tương đương mức tăng hơn 4 lần so với mặt bằng giá hiện nay.

Dự báo này được xây dựng dựa trên hai mô hình kinh tế vĩ mô độc lập. Mô hình đầu tiên so sánh cung tiền M2 toàn cầu với tổng lượng vàng trên mặt đất. Crescat cho biết cung tiền M2 toàn cầu tính bằng USD đã tăng với tốc độ kép khoảng 7% mỗi năm trong 22 năm qua.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, mô hình của Crescat cho thấy giá vàng có thể đạt 20.000 USD/ounce trong khoảng 4 năm tới . Thời gian này thậm chí có thể rút ngắn nếu tốc độ mở rộng cung tiền tăng nhanh hơn.

Vị CEO Crescat cho rằng sự mất cân đối tài khóa, xu hướng nới lỏng các quy định ngân hàng và áp lực địa chính trị đều có thể khiến tốc độ tăng cung tiền duy trì ở mức cao.

Mô hình của Crescat cũng đặt giả định rằng vàng sẽ ngày càng củng cố vai trò tài sản bảo đảm thực cho hệ thống tiền tệ toàn cầu trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng dự trữ kim loại quý.

Một yếu tố khác được Crescat nhấn mạnh là lực mua từ các ngân hàng trung ương . Theo số liệu được công ty đưa ra, nhóm này đã mua trung bình khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 4 năm gần đây, gấp đôi tốc độ trung bình của thập kỷ trước.

Mô hình thứ hai của Crescat dựa trên tương quan giữa giá vàng và chỉ số S&P 500. Theo giả định của công ty, nếu thị trường chứng khoán Mỹ giảm 50% và đồng USD sau đó mất giá đáng kể, tỷ lệ giữa vàng và S&P 500 có thể tăng lên mức 5,25. Khi đó, giá vàng tương ứng sẽ đạt khoảng 20.000 USD/ounce .

Crescat lưu ý tỷ lệ 5,25 vẫn thấp hơn mức đỉnh 7,58 từng được ghi nhận năm 1980. “ Tôi không nghĩ mục tiêu 20.000 USD là quá khó trong bối cảnh tiền tệ hiện nay ”, Kevin Smith cho hay.

Nhóm cổ phiếu nào có thể hưởng lợi lớn nhất?

Dù có quan điểm rất tích cực về vàng, Smith cho rằng cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng và khoáng sản có thể mang lại dư địa lớn hơn chính kim loại quý , đặc biệt là nhóm doanh nghiệp thăm dò.

“ Quan điểm của chúng tôi là cổ phiếu khai thác thực sự mang lại đòn bẩy lớn nhất đối với vàng. Chúng ta đang ở trong một môi trường vĩ mô tích cực đối với vàng ”, ông nói.

Theo đó, các cổ phiếu thăm dò khoáng sản đã có thời gian dài hoạt động kém hơn giá kim loại quý. Chính sự chênh lệch này khiến nhóm cổ phiếu trên được công ty đánh giá còn nhiều tiềm năng nếu chu kỳ tăng giá vàng tiếp tục.

Báo cáo của Crescat cho rằng đợt điều chỉnh của kim loại quý trong năm nay không làm thay đổi luận điểm đầu tư dài hạn, mà ngược lại có thể tạo ra điểm vào hấp dẫn hơn đối với một số tài sản liên quan đến lĩnh vực khai khoáng.

Smith đặc biệt chú ý tới các doanh nghiệp thăm dò khoáng sản , bởi nhóm này có thể hưởng lợi đồng thời từ giá kim loại tăng và khả năng hoạt động mua bán, sáp nhập trong ngành phục hồi.

Theo ông, các nhà sản xuất khai khoáng lớn đã đầu tư chưa đủ vào hoạt động thăm dò và phát triển mỏ kể từ chu kỳ hàng hóa trước. Điều này khiến họ ngày càng phải dựa vào các doanh nghiệp nhỏ hơn để bổ sung trữ lượng và phát triển các dự án mới.

Smith cho biết đã xuất hiện những tín hiệu cho thấy các tập đoàn khai khoáng lớn gia tăng sự quan tâm tới các công ty thăm dò, dù hoạt động M&A trong lĩnh vực này vẫn chưa thực sự bùng nổ.

Vị chuyên gia cho rằng, sự kết hợp giữa cung tiền toàn cầu tiếp tục mở rộng, áp lực từ nợ công, hoạt động tích lũy vàng của ngân hàng trung ương và nhiều năm thiếu đầu tư vào nguồn cung khai khoáng mới là những yếu tố khiến triển vọng dài hạn đối với vàng và nhóm cổ phiếu liên quan vẫn được duy trì, bất chấp biến động mạnh trong năm 2026.

“ Có những thời điểm cổ phiếu thăm dò có thể hoạt động tốt hơn, nhưng chúng ta vừa trải qua 17 năm hoạt động kém hiệu quả. Những con số về tiềm năng tăng giá có thể khiến bạn bất ngờ ”, Smith nói.