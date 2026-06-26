Dự báo mới nhất sau khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm hơn 15 triệu đồng/lượng

Trong gần 1 tháng, mỗi lượng vàng mất hơn 15 triệu đồng và chuyên gia cho rằng giá sẽ khó giảm mạnh sau chuỗi lao dốc vừa qua

Cuối ngày 25-6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh 143,2 triệu đồng/lượng mua vào, 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm trước. Trong gần 1 tháng, mỗi lượng vàng mất hơn 15 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, chiều cùng ngày, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vàng miếng SJC hết hàng trong khi mỗi khách được mua tối đa 3 lượng vàng nhẫn. Nhu cầu giao dịch không quá sôi động.

Tính từ đầu tháng 6 tới nay, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn liên tục biến động mạnh theo hướng đi xuống, khi mất trên 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo đà lao dốc mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch ở mức 3.997 USD/ounce, rớt hơn 100 USD/ounce so với phiên trước. Đà giảm liên tục, thủng các mốc hỗ trợ quan trọng vùng 4.100 USD/ounce, 4.000 USD/ounce kéo giá vàng lùi sâu về mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025 tới nay.

Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử trên 5.600 USD/ounce lập hồi đầu năm, giá vàng đã giảm khoảng 28%.

Với diễn biến hiện tại, nhiều người mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn ở vùng đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng hồi đầu năm nay hoặc mua vàng dịp Thần Tài (cuối tháng 2-2026), thời điểm này nếu chưa bán cũng đang lỗ rất nặng.

Giá vàng trong nước liên tục đi xuống

Theo giới phân tích, giá vàng bị bán tháo liên tiếp, lùi về mức thấp nhất kể từ cuối năm ngoái tới nay trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Chỉ số đồng USD (DXY Index) trên thị trường quốc tế đang ở mức 101,5 điểm – vùng cao nhất kể từ tháng 3-2025 tới nay.

Đồng USD mạnh lên trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách gần nhất và dự báo có thể đảo chiều xu hướng cắt giảm lãi suất trước đó.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích yếu tố quan trọng nhất chi phối diễn biến giá vàng gần đây là chính sách lãi suất, đặc biệt chính sách điều hành lãi suất cơ bản của FED. Khi lãi suất tăng, dòng tiền thường có xu hướng rời khỏi vàng để chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu Chính phủ hoặc đồng USD.

"Giá vàng giảm mạnh do thị trường kỳ vọng FED có thể chuyển sang xu hướng tăng, thay vì tiếp tục cắt giảm lãi suất. Có điều, thị trường đang phản ứng quá mức với kỳ vọng này khiến vàng bị bán tháo mạnh. Giá dầu thô lao dốc về quanh vùng 70 USD/thùng sau khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran lắng dịu, sẽ giúp lạm phát có xu hướng giảm trong những tháng tới. Khi lạm phát được kiểm soát, FED sẽ không có nhiều lý do để tăng, mà có thể duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại. Thậm chí hướng tới cắt giảm nếu điều kiện kinh tế thuận lợi" – ông Phương phân tích.

Giá vàng thế giới thủng các mốc hỗ trợ quan trọng và lùi sâu khỏi vùng 4.000 USD/ounce

Dự báo mới nhất về giá vàng, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho hay chỉ trong tháng 6, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 600 USD/ounce, từ vùng 4.560 USD/ounce. Nếu tính từ đỉnh kỷ lục, mức giảm lên tới khoảng 1.600 USD/ounce, cho thấy thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh rất mạnh.

"Vàng đang tiến gần vùng quá bán, dù giá vẫn có thể giảm thêm nhưng dư địa đi xuống không còn nhiều, khoảng 100-200 USD/ounce nữa. Ngược lại, khả năng phục hồi của vàng được đánh giá cao hơn nhiều. Ở chiều ngược lại, việc giá vàng tăng trở lại 500-700 USD/ounce trong thời gian tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra" – ông Phương nói.

Với thị trường trong nước, ông Phương cho biết giao dịch hiện khá trầm lắng. Cả bên mua và bên bán đều đang trong trạng thái chờ đợi, quan sát thêm diễn biến thị trường. Bởi phần lớn những người có nhu cầu bán vàng đã thực hiện giao dịch trong đợt giảm mạnh cách đây 2-3 tuần. Hiện nay, nhóm còn lại chủ yếu là những người đang nắm giữ tiền mặt chờ cơ hội mua vào hoặc những nhà đầu tư muốn gia tăng tỉ trọng vàng khi giá hấp dẫn hơn.

"Có thời điểm giá vàng SJC giảm mạnh về vùng 136 triệu đồng/lượng và chênh lệch với giá vàng thế giới chỉ còn khoảng 3-4 triệu đồng/lượng. Khi đó, lực mua xuất hiện khá mạnh và hấp thụ phần lớn lượng vàng được bán ra thị trường. Những người đã mua được vàng ở vùng giá thấp thường có xu hướng tiếp tục nắm giữ thay vì bán ra. Khi nguồn cung khan hiếm, chỉ cần nhu cầu tăng lên, giá vàng trong nước sẽ phản ứng rất nhanh theo chiều tăng. Điều này lý giải vì sao giá vàng trong nước không giảm mạnh cùng nhịp với giá thế giới vài ngày qua", ông Phương nói.