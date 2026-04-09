Dự báo Fed tăng lãi suất chạm mức thấp kỷ lục sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran: Thị trường mong đợi gì từ các NHTW?

Giá năng lượng hạ nhiệt, Fed "dễ thở" hơn

Trước đây, giá dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm khi Tehran gần như đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Giới đầu tư từng lo ngại chi phí năng lượng tăng cao sẽ đẩy lạm phát gia tăng. Điều này có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác đồng loạt tăng lãi suất.

Tuy nhiên, thông tin về việc ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz đã khiến giá dầu thô sụt giảm mạnh. Giá dầu Brent giao tháng 6 giảm 13,5% xuống còn 94,50 USD/thùng. Cùng lúc, giá dầu WTI giao tháng 5 giảm 14% xuống mức 96,45 USD/thùng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đã ngay lập tức giảm bớt kỳ vọng vào việc Fed tăng lãi suất chuẩn từ nay đến cuối năm 2026. Đầu tuần này, các nhà giao dịch dự báo có 11,7% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Đến sáng thứ Tư, tỷ lệ này đã rơi xuống mức thấp kỷ lục chỉ còn 0,8%. Dù vậy, thị trường vẫn chưa thấy nhiều cơ hội cho một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sâu

Nhà đầu tư đang quay trở lại với trái phiếu - loại tài sản thu nhập cố định thường kém hấp dẫn khi lạm phát cao. Lực mua mạnh đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sâu.

Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 4,240%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 7,5 điểm cơ bản xuống mức 3,723%. Đây là các mức lợi suất thấp nhất trong vòng ba tuần qua.

Thị trường đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ được công bố vào thứ Sáu (10/4). Đây sẽ là minh chứng rõ nhất cho việc chi phí năng lượng ảnh hưởng thế nào đến áp lực giá cả. Trong khi đó, báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào thứ Năm (9/4) sẽ chỉ phản ánh dữ liệu tháng 2, thời điểm giá dầu chưa tăng mạnh.

Chuyển biến tại Châu Âu và các khu vực khác

Tại Châu Âu, nơi lạm phát nhạy cảm hơn với chi phí năng lượng, kỳ vọng cũng thay đổi chóng mặt. Giá khí đốt tự nhiên (Dutch TTF) giao tháng 5/2026 đã giảm tới 17%. Điều này khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm giảm 16,4 điểm cơ bản xuống còn 2,992%. Các nhà giao dịch đang giảm bớt kỳ vọng vào việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất.

Tương tự, tại Anh, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng giảm 19 điểm cơ bản. Theo các chuyên gia, nếu lệnh ngừng bắn dẫn đến hòa bình lâu dài, áp lực lạm phát sẽ giảm và thị trường có thể bắt đầu tính đến khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.

Tại Nhật Bản, giới đầu tư đang chia rẽ về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 28/4. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự báo có 91% khả năng sẽ có hai đợt tăng lãi suất trước khi kết thúc năm.

Cảnh báo về hệ lụy kinh tế dài hạn

Dù lệnh ngừng bắn mang lại tín hiệu tích cực, một số chuyên gia vẫn đưa ra cảnh báo thận trọng.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Daniela Hathorn tại Capital.com, nhận định: "Hư hại về cơ sở hạ tầng, chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao, cùng với những thay đổi cấu trúc trong định giá năng lượng sẽ để lại hệ lụy kéo dài. Cú sốc này vẫn sẽ tác động đến lạm phát, tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp trong nhiều tháng tới”.

Trong ngắn hạn, triển vọng kinh tế đã được cải thiện. Tuy nhiên, những tác động vĩ mô rộng lớn hơn từ cuộc khủng hoảng này vẫn đang dần lộ diện.

Theo MarketWatch