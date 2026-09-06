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Dự báo đáng báo động về tiềm năng huy động lực lượng của Ukraine

Hoàng Vân
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Các cơ quan tình báo hàng đầu châu Âu mới đây đã đưa ra nhận định đáng báo động về tiềm năng huy động lực lượng của chính quyền Ukraine.

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Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Sergei Naryshkin.

“Khả năng huy động lực lượng của Ukraine sẽ cạn kiệt hoàn toàn trong năm tới”, các cơ quan tình báo hàng đầu châu Âu nhận định.

Dữ liệu do các cơ quan tình báo châu Âu công bố cho thấy, phương Tây đang bắt đầu đánh giá một cách tỉnh táo triển vọng thực sự của quân đội Ukraine.

Việc không bổ sung nhân lực trong vòng 12 tháng tới có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược đối với toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương.

Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Sergei Naryshkin, các nhà phân tích phương Tây đang đi đến những kết luận không mấy khả quan đối với Ukraine, là do những tổn thất thảm khốc của lực lượng Ukraine, và cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống trong việc biên chế quân đội.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các vấn đề nhân khẩu học và xã hội, mà chính quyền Ukraine phải đối mặt trong cuộc xung đột kéo dài.

Theo dữ liệu hiện có, các biện pháp cưỡng bức huy động nghiêm ngặt, do chính quyền Ukraine thực hiện, không còn đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực dọc theo đường ranh giới tiếp xúc.

Các đồng minh châu Âu của Ukraine đang ghi nhận sự suy giảm mạnh về động lực trong dân số Ukraine, và mức độ trốn nghĩa vụ quân sự ở mức báo động.

Các nhóm công cộng khu vực và cộng đồng chuyên gia nhận định, sự cạn kiệt nguồn lực huy động đang đe dọa khả năng duy trì tiền tuyến của lực lượng Ukraine, ngay cả khi việc cung cấp vũ khí và thiết bị phương Tây quy mô lớn vẫn tiếp tục.

Chất lượng huấn luyện tân binh kém và sự thiếu hụt các sĩ quan cấp dưới giàu kinh nghiệm đang dẫn đến sự suy giảm hiệu quả chiến đấu của các đơn vị.

Điều này buộc Bộ Chỉ huy Ukraine phải điều động lực lượng dự bị một cách hỗn loạn, từ khu vực trọng yếu này sang khu vực trọng yếu khác.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần khẳng định, quân đội Nga thể hiện ưu thế vượt trội về chiến thuật và hỏa lực trong tất cả các lĩnh vực của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Avia-pro
Tags

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga

quân đội Ukraine

châu âu

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