Bước qua nửa đầu năm 2026, vòng quay tài vận của mười hai con giáp lại có những chuyển động đáng chú ý. Trong số đó, bốn con giáp Tý, Ngọ, Mão, Dậu được xem là nhóm "tứ chính" của địa chi, vốn nhạy cảm với những thay đổi của khí vận. Tháng 6 này, mỗi người trong nhóm sẽ đối diện với một kiểu biến động khác nhau về tiền bạc: Có người đón lộc tự nhiên chảy về, có người phải đổ mồ hôi mới giữ được túi tiền, và cũng có người nên học cách buông bớt để giữ lại điều quan trọng hơn. Nắm được xu hướng tài vận của tháng, bạn sẽ chủ động hơn trong từng quyết định chi tiêu, đầu tư và tích lũy.

1. Tuổi Tý: Tài lộc đến từ những mối quan hệ cũ, đầu tháng cần thận trọng

Sang tháng 6, người tuổi Tý bước vào giai đoạn mà người xưa gọi là "tài đáo nhân duyên", nghĩa là tiền bạc đến qua đường mối quan hệ chứ không phải qua công việc thuần túy. Một cuộc gặp gỡ tình cờ với bạn cũ, một lời giới thiệu từ người thân, hay một cú điện thoại tưởng chỉ để hỏi thăm, đều có thể mở ra cơ hội kiếm thêm thu nhập đáng kể. Khoảng từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 6, tuổi Tý nên chủ động kết nối lại với những người mình từng làm việc chung, vì đây là khoảng thời gian quý nhân lộ diện rõ nhất.

Tuy nhiên, nửa đầu tháng cũng là lúc dễ phát sinh chi tiêu ngoài kế hoạch, đặc biệt là các khoản liên quan đến gia đình hoặc sức khỏe. Tuổi Tý nên giữ một khoản dự phòng riêng, tránh dồn hết tiền vào đầu tư hay mua sắm lớn trong tuần đầu tiên. Từ giữa tháng trở đi, dòng tiền sẽ ổn định và có xu hướng đi lên rõ rệt, thuận lợi cho việc chốt hợp đồng, ký kết hoặc nhận thưởng.

2. Tuổi Ngọ: Cẩn trọng với những lời rủ rê "đầu tư nhanh, lời gọn"

Tuổi Ngọ tháng này có khí vận khá đặc biệt, vừa hanh thông trong sự nghiệp lại vừa tiềm ẩn rủi ro tài chính. Người tuổi Ngọ vốn nhanh nhạy và quyết đoán, nhưng chính sự quyết đoán ấy nếu không đi kèm tính toán kỹ sẽ dễ dẫn đến những lựa chọn vội vàng. Đặc biệt vào khoảng ngày 8, 14 và 22 tháng 6, các lời mời hợp tác kiểu "góp vốn lướt sóng" hoặc "cơ hội ngàn năm có một" sẽ xuất hiện dày đặc xung quanh, và đa phần không thực chất như bề ngoài.

Bù lại, thu nhập chính từ công việc của tuổi Ngọ trong tháng này lại rất tốt. Những ai đang làm kinh doanh nhỏ, freelance hoặc công việc ăn theo doanh số sẽ nhận thấy đơn hàng tăng đều từ tuần thứ hai. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là tập trung làm tốt việc đang có, đừng phân tán sang quá nhiều hướng. Khi tài chính cá nhân vào thế ổn, hãy ưu tiên trả nợ cũ hoặc bổ sung quỹ tiết kiệm thay vì mở thêm khoản đầu tư mới.

3. Tuổi Mão: Tháng của tích lũy âm thầm, nhưng đừng quên tự thưởng cho mình

Khác với hai con giáp trên, tuổi Mão bước vào tháng 6 với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Tài vận không bùng nổ kiểu may mắn trúng số, mà đi theo dạng "rỉ rả nhưng bền". Mỗi nguồn thu một ít, gộp lại cuối tháng sẽ thấy con số khá bất ngờ. Đây là tháng thuận lợi để tuổi Mão xem xét các kênh tích lũy dài hạn như gửi tiết kiệm kỳ hạn, mua vàng tích sản hoặc đóng thêm bảo hiểm nhân thọ.

Điểm cần lưu ý là tuổi Mão có xu hướng tiết kiệm hơi quá tay trong tháng này, đến mức tự làm khổ bản thân. Vào những ngày cuối tuần của tháng 6, đặc biệt là quanh ngày 20 và 27, hãy cho phép mình chi một khoản nhỏ cho điều thực sự mang lại niềm vui, dù là một bữa ăn ngon hay một chuyến đi gần. Tiền bạc chỉ thực sự có giá trị khi nó phục vụ cuộc sống, chứ không phải để nằm im trong tài khoản.

4. Tuổi Dậu: Thu nhập tăng nhưng áp lực cũng tăng theo

Tuổi Dậu tháng này có thể nói là vất vả nhất trong nhóm bốn con giáp. Tài lộc đến đều nhưng đi kèm khối lượng công việc lớn và những trách nhiệm chồng chéo. Khoảng từ ngày 10 đến ngày 18, tuổi Dậu dễ rơi vào trạng thái làm nhiều mà cảm thấy không tương xứng với những gì mình nhận được. Đây là cảm giác chung, không phải vì bạn làm chưa đủ tốt.

Lời khuyên thiết thực là tuổi Dậu nên học cách định giá lại công sức của mình. Nếu đang làm thuê, đây là thời điểm tốt để đặt vấn đề tăng lương hoặc đàm phán lại điều khoản. Nếu kinh doanh, hãy mạnh dạn điều chỉnh giá dịch vụ cho đúng giá trị thực. Cuối tháng 6, đặc biệt sau ngày 25, là khoảng thời gian các đề xuất của tuổi Dậu dễ được lắng nghe và chấp thuận hơn. Ngoài ra, tuổi Dậu cũng nên giữ thói quen ghi chép chi tiêu hàng ngày trong tháng này, vì những khoản nhỏ tưởng vô hại có thể cộng dồn thành con số khá lớn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.