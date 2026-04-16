Tháng 3 Âm lịch, hay còn gọi là tháng Nhâm Thìn, mang theo luồng sinh khí ấm áp của mùa giao thời, thổi bùng lên những hy vọng mới về chuyện cơm áo gạo tiền. Đối với nhiều người, đây là lúc những nỗ lực từ chốn công sở đến việc buôn bán nhỏ lẻ bắt đầu đơm hoa kết trái, nhưng với một số người khác, lại là khoảng thời gian cần thắt lưng buộc bụng, tính toán chi li hơn từng mớ rau con cá.

Đồng tiền đi liền khúc ruột, chuyện thu chi trong gia đình hay nơi chung cư đô thị chưa bao giờ là bài toán dễ dàng. Hãy cùng xem dòng chảy tài vận của mười hai con giáp trong tháng này sẽ mang đến những ngã rẽ nào, ngày nào nên bung sức kiếm tiền, ngày nào nên giữ chặt hầu bao để tâm trí luôn được bình yên, chữa lành giữa những bộn bề lo toan.

Tiền tài rủng rỉnh, mỉm cười đón lộc (Tuổi Tý, Thân, Dậu, Hợi)

Tháng Nhâm Thìn mở ra một cánh cửa vô cùng tươi sáng cho những người cầm tinh con chuột, khỉ, gà và lợn. Nhờ cục diện tương sinh, những dự án dang dở từ tháng trước bỗng nhiên trôi chảy lạ thường, kéo theo đó là những khoản thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng rủng rỉnh rơi vào túi. Các chị em tuổi Thân và Tý vốn dĩ nhanh nhạy, tháng này lại càng bén duyên với những cơ hội làm ăn nhỏ lẻ hoặc được cấp trên cất nhắc trong công việc.

Đặc biệt, vào những ngày rằm giữa tháng, luồng tài khí đạt đỉnh, mọi quyết định xuất tiền đầu tư hay ký kết hợp đồng đều mang lại lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, dù ví có dày lên trông thấy, mọi người cũng đừng vội vung tay quá trán cho những món đồ xa xỉ mà hãy tích lũy cho những dự định dài hơi hơn của gia đình con cái. Vào ngày mùng tám hoặc mùng chín, một vài cơ hội kiếm tiền tay trái sẽ xuất hiện, hãy nắm bắt để gia tăng thu nhập nhưng nhớ sắp xếp thời gian khéo léo để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an yên trong tâm hồn.

Bình tĩnh bước đi, năng nhặt chặt bị (Tuổi Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi)

Với bốn con giáp này, tháng 3 Âm lịch không phải là thời điểm của những cơn mưa tiền tài bất ngờ mà là lúc khẳng định giá trị của sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Thu nhập trong tháng chủ yếu đến từ công việc cố định, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, ít có lộc từ trên trời rơi xuống. Dân văn phòng tuổi Dần và Tỵ có thể sẽ gặp đôi chút áp lực với khối lượng công việc tăng cao, nhưng bù lại, tiền lương và các khoản phụ cấp vẫn được đảm bảo đều đặn, giúp trang trải đủ đầy cho sinh hoạt gia đình. Tránh những khoản đầu tư mạo hiểm hoặc nghe lời rủ rê hùn vốn từ những người không quá thân thiết, đặc biệt là vào những ngày đầu tháng âm lịch khi vận khí chưa thực sự ổn định.

Thay vì lo lắng về việc chưa thể bứt phá, các chị em hãy xem đây là khoảng thời gian để củng cố nền tảng tài chính, lập bảng chi tiêu rõ ràng và tìm kiếm sự bình yên trong chính những điều nhỏ bé, mộc mạc thường ngày nơi tổ ấm. Vào khoảng ngày hăm ba hoặc hăm tư, một người bạn cũ có thể mang đến một lời khuyên tài chính hữu ích, hãy mở lòng lắng nghe và chắt lọc những điều phù hợp với hoàn cảnh thực tế của bản thân.

Giữ chặt hầu bao, cẩn trọng thị phi (Tuổi Sửu, Mão, Thìn, Tuất)

Bước vào tháng Nhâm Thìn, những người tuổi Sửu, Mão, Thìn và Tuất cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trong mọi giao dịch liên quan đến tiền bạc. Cục diện tương xung có thể mang đến những rắc rối không tên, khiến tiền trong ví dễ dàng đội nón ra đi vì những lý do trời ơi đất hỡi như đồ đạc hỏng hóc cần thay mới, hoặc những khoản chi phí phát sinh từ các mối quan hệ xã giao. Đặc biệt trong môi trường công sở, hãy chú ý lời ăn tiếng nói để tránh những drama không đáng có làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và trực tiếp tác động đến túi tiền của mình.

Vào những ngày cuối tháng âm lịch, áp lực tài chính có thể khiến chị em cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi đôi chút, nhưng đừng vì thế mà nhắm mắt vay mượn hay đưa ra những quyết định tài chính bốc đồng. Việc tốt nhất lúc này là học cách chi tiêu chừng mực, ưu tiên mua sắm những nhu yếu phẩm thiết yếu và tìm đến những liệu pháp tinh thần mộc mạc như dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa ăn ngon để tự chữa lành cảm xúc. Vượt qua được giai đoạn tĩnh lặng này, mọi thứ sẽ dần khởi sắc và dòng chảy tài lộc sẽ sớm lưu thông trở lại.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm