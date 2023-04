Dự báo Bắc Bộ đón một đợt không khí lạnh sau những ngày nắng nóng gay gắt

Bắc Bộ, Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng bức với nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 40 độ C. Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên và nắng nóng ở Đông Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 23/4. Từ 24/4, nắng nóng dịu dần.

Một đợt không khí lạnh được dự báo tràn về nước ta sau những ngày nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. (Ảnh: Khả Hân)

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan cho biết, đến tối 23 sang ngày 24/4 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về gây mưa ở miền Bắc và miền Trung. Đây có thể là đợt không khí lạnh cuối cùng về Việt Nam trong năm nay.

Tại Hà Nội, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/4, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô ghi nhận 30 độ C, giảm khoảng 5 độ C so với ngày hôm trước và tiếp tục giảm thêm 6 độ C, về ngưỡng 24 độ C trong ngày 25/4 kèm mưa dông. Vì vậy, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện tượng Enso tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6/2023 với xác suất 80-90%, sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha El Nino. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 5.

Nắng nóng có thể gia tăng hơn từ khoảng tháng 5-7/2023, tập trung nhiều tại Bắc Bộ và Trung Bộ, số ngày nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Trong 3 tháng này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong đó, Tây Nguyên - Nam Bộ, nhiệt độ tháng 5 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (18/4), từ Nghệ An – Thừa Thiên Huế và Điện Biên, Sơn La nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ C. Hòa Bình và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-60%.

Trong 24 đến 48 giờ tới, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-60%.

Đông Bắc Bộ ngày 19/4 nắng nóng cục bộ, ngày 20/4 nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.