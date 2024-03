Dự án thí điểm cho người Việt vào chơi casino lỗ hơn 3.700 tỷ đồng

Nội dung này được nêu tại báo cáo của Bộ Tài chính gửi tới các đại biểu Quốc hội phục vụ phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ diễn ra vào ngày 18/3.

Theo báo cáo, năm 2016, Bộ Chính trị cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc và Vân Đồn, thời gian thí điểm là 03 năm. Hiện nay mới có dự án casino tại Phú Quốc triển khai kinh doanh từ tháng 1/2019.

Sau hơn 2 năm thí điểm, từ tháng 5/2021, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng đánh giá quá trình thí điểm.

Đến tháng 8/2023, được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã báo cáo Bộ Chính trị về kết quả thí điểm và đang trong quá trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Báo cáo nêu rõ, doanh thu lũy kế từ 2019 - 2023 đạt 6.404 tỷ đồng, nộp NSNN đạt 3.679 tỷ đồng. Năm 2023 kết quả kinh doanh casino khởi sắc so với năm 2022, doanh thu đạt 2.180 tỷ đồng (tăng 45,7%), nộp NSNN là 1.230 tỷ đồng (tăng 68,9%).

Tiền vé thu (đối với người Việt Nam) năm 2023 đạt 32,225 tỷ đồng, lũy kế từ 2019 đến 2023 đạt 242 tỷ đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh casino có khởi sắc hơn so với năm 2022 nhưng tổng thể dự án đang bị lỗ lũy kế 3.724 tỷ đồng do chi phí khấu hao, trả lãi giai đoạn đầu lớn.

Tổng thể dự án thí điểm cho người Việt vào chơi Casino đang bị lỗ lũy kế 3.724 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Tiền phong)

Cũng theo báo cáo, lũy kế từ năm 2019 đến hết năm 2023, người Việt vào chơi là 295.943 người (chiếm 62% tổng người chơi), người nước ngoài là 179.507 người (chiếm 38% tổng người chơi).

Năm 2020 và 2021 tỷ trọng khách người Việt cao hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không có khách nước ngoài. Năm 2023, khách chơi người Việt giảm đáng kể (chiếm 39% tổng lượng khách vào chơi, bằng 87% so với trước dịch COVID-19).

Bộ Tài chính cũng cho biết, cho đến nay, có 9 dự án casino đang hoạt động, gồm 6 casino quy mô nhỏ, 3 casino quy mô lớn. Ngoài ra, hiện nay có 2 dự án đang trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật đầu tư, chưa đưa vào kinh doanh casino vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc triển khai bị chậm, khó khăn trong việc đàm phán lựa chọn đối tác, quản lý kinh doanh casino.

Năm 2019 - 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không có khách nước ngoài vào chơi. Từ năm 2022 khách nước ngoài bắt đầu quay trở lại.

Về quản lý giám sát và thanh, kiểm tra, Bộ Tài chính đã phối hợp các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm tra hoạt động kinh doanh casino tại 12 doanh nghiệp, đã ban hành 5 quyết định xử phạt với tổng số tiền là 980 triệu đồng; 4 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại 5 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương thực hiện kiểm tra việc đảm bảo an toàn trật tự xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và các địa phương đã phối hợp quản lý chặt chẽ, kiểm soát tốt đối tượng ra vào Điểm kinh doanh và an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cấp phép kinh doanh casino cho các dự án quy mô lớn tại các khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí tổng hợp với tổng mức đầu tư tối thiểu là 2 tỷ USD; chỉ được tổ chức kinh doanh casino sau khi dự án đã giải ngân tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư;

Địa điểm kinh doanh casino được Bộ Chính trị chấp thuận đối với từng dự án cụ thể và phải được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đang báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương về thí điểm cho người Việt vào chơi casino tiếp tục theo nguyên tắc thận trọng, trước mặt chỉ tập trung tại Phú Quốc, Vân Đồn là 2 dự án đã được Bộ Chính trị phê duyệt; chưa mở rộng thí điểm cho dự án casino khác và một số nội dung khác về hoạt động kinh doanh casino để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2017/NĐ-CP nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý.