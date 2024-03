Choáng ngợp với viễn cảnh hiện đại của thành phố mới cạnh sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư khái toán khoảng 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD), chia làm 3 giai đoạn. Với giai đoạn 3 (sau năm 2030) sẽ phục vụ lên đến 100 triệu hành khách mỗi năm với 4 đường bay. "Đồng Nai đang nắm giữ một tiềm năng to lớn của quốc gia, một lợi thế so sánh quan trọng. Do đó, đô thị Long Thành phải phát triển xứng tầm"- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định. Trong ảnh là phối cảnh thiết kế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.