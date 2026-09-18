Dự án tại 94 Lò Đúc của Tân Hoàng Minh có diễn biến mới

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định cho phép CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà được chuyển mục đích sử dụng 1,96ha đất tại số 94 phố Lò Đúc để xây Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà ở thương mại.

Ảnh chụp màn hình website Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Theo Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 05/9/2026 UBND TP Hà Nội thu hồi 309m2 đất tại số 67 phố Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng do Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân quản lý, cho CTCP Kinh doanh và xây dựng nhà thuê đất để hợp thửa với khu đất tại số 94 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Thông tin do UBND TP. Hà Nội công bố. Ảnh chụp màn hình.

Lý do thu hồi là CTCP Kinh doanh và Xây dựng Nhà và Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân đã ký Hợp đồng thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất đối với hai dẻo đất nằm xen kẽ vào nhau tại số 94 phố Lò Đúc và số 67 phố Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng do hai công ty đang quản lý, sử dụng theo điểm c Khoản 3 và Khoản 4 Điều 127 Luật Đất đai năm 2024, Điều 62 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ và chủ trương tại Thông báo số 75/TB-UBND ngày 15/10/2008, Văn bản số 3865/UBND-NNMT ngày 31/7/2026 của UBND TP Hà Nội.

Cũng tại Quyết định trên, Hà Nội cho CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà được chuyển mục đích sử dụng 19.641,0 m2 đất (=19.835,9m2 đất + 309m2 đất - 503,9m2 đất) do Công ty đang quản lý, sử dụng theo Quyết định số 5193/QĐ-UBND ngày 19/11/2020, Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 05/9/2026 của UBND TP Hà Nội (trong đó bao gồm cả diện tích đất Công ty được cho thuê tại Khoản 1 Điều này) tại số 94 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư: Xây dựng Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà ở thương mại theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 3839/QĐ-UBND (cấp lần đầu ngày 17/7/2025), số 799/QĐ-UBND (cấp lần thứ 02 ngày 14/02/2026).

Trong tổng số 19.641,0 m2 đất nêu trên có 3.821,0 m² đất thương mại, dịch vụ (thuộc một phần ô số 01) để xây dựng công trình khách sạn, phía dưới mặt đất có xây dựng 05 tầng hầm.

2.961,6 m² đất thương mại, dịch vụ (thuộc một phần ô số 02) để xây dựng công trình văn phòng, phía dưới mặt đất có xây dựng 05 tầng hầm.

8.818,0 m² đất ở (thuộc một phần ô số 05 và 06) để xây dựng công trình Trung tâm thương mại và căn hộ, phía dưới mặt đất có xây dựng 05 tầng hầm.

829,3 m² đất sử dụng vào mục đích công cộng (thuộc một phần ô số 08) để xây dựng vườn hoa, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải.

1.734,4 m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng (đất đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại chung của khu vực, thuộc một phần các ô đất số 01, 02, 05 và 06)

1.476,7 m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng (đất đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại chung của khu vực), chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư, xây dựng đồng bộ với toàn khu dự án, sau khi hoàn thành đầu tư, chủ đầu tư liên hệ với chính quyền địa phương để thống nhất phương án bàn giao, quản lý sau đầu tư theo quy định.

CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà có trách nhiệm bàn giao 503,9m2 đất tại số 94 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng do Công ty quản lý, để cho Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân thuê đất, hợp thửa với khu đất tại số 67 phố Ngô Thì Nhậm do Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân đang thuê theo quy định.

Thế chấp dự án cho LPBank﻿

Về CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà (REC), doanh nghiệp này được thành lập tháng 2/2005 trụ sở tại số 1 Đặng Dung, phường Trúc Bạch, Hà Nội.

Trong tháng 3/2020, doanh nghiệp này có bước nhảy vọt về vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 1.050,3 tỷ đồng rồi tiếp tục tăng lên 1.100 tỷ đồng. Lúc này, ông Mạnh Hoàng Thao (SN 1975) làm Chủ tịch HĐQT.

Đến tháng 6/2021, ông Đỗ Anh Dũng trở thành Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của doanh nghiệp thay ông Mạnh Hoàng Thao. Ông Đỗ Anh Dũng chính là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Thông tin giới thiệu về dự án tại 94 Lò Đúc trên website của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, doanh nghiệp thay đổi người đại diện pháp luật sang Tổng giám đốc Phạm Minh Huy (SN 1992).

Cập nhật đến tháng 1/2026, ông Đinh Trọng Phu (SN 1984) giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Cũng tại thời điểm này, công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch sang Hoạt động liên quan đến du lịch khác.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, từ khoảng tháng 10/2025 đến nay, CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà đã nhiều lần thế chấp “Quyền tài sản và các lợi ích hợp pháp liên quan” gắn với dự án tại số 94 Lò Đúc làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Ảnh chụp màn hình

Gần nhất, tháng 7/2026, CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà đã đem Quyền tài sản và các lợi ích hợp pháp liên quan đến toàn bộ Dự án "Xây dựng tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà ở thương mại" tại địa chỉ số 94 Phố Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội để thế chấp tại LPBank.