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Dự án nghìn tỷ được “bật đèn xanh”, hàng nghìn người sắp đón tin vui lớn

Pha Lê
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Dự án dự kiến được triển khai trong 48 tháng.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Tâm An, tại phường Hạp Lĩnh vừa được thành phố Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu.

Việc triển khai dự án Nhà ở xã hội Tâm An nhằm cụ thể hóa Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; đồng thời, hướng tới mục tiêu tăng nguồn cung nhà ở xã hội, bảo đảm chỗ ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, góp phần cân bằng giữa phát triển đô thị và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Dự án do Công ty Cổ phần Polyfill làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất khoảng 3,28 ha, trong đó khoảng 2,59 ha là khu đất quy hoạch chức năng xây dựng nhóm nhà ở xã hội và khoảng 0,69 ha dành để mở rộng, đấu nối hạ tầng đường giao thông. Dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.200 người.

Các hạng mục công trình thực hiện trong khu đất của dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội cao tầng, nhà ở thương mại thấp tầng, hệ thống công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (sân, đường nội bộ; cấp thoát nước, cấp điện, thông tin, cây xanh cảnh quan…) nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh, đồng bộ.

Trong đó, phần nhà ở xã hội gồm 2 tòa chung cư, mỗi tòa cao 20 tầng, có diện tích xây dựng khoảng 2.900m², tổng diện tích sàn khoảng 36.220m² và dự kiến khoảng 378 căn hộ. Như vậy, toàn dự án dự kiến cung cấp khoảng 756 căn hộ nhà ở xã hội. Ngoài ra, công trình này còn có không gian sinh hoạt cộng đồng; nhà trẻ; không gian để xe; các không gian công cộng, dịch vụ, kỹ thuật phục vụ chung cho cả tòa nhà.

Bên cạnh đó, dự án có 44 lô nhà ở thương mại thấp tầng, được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, cao 5 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 19.528,7m². Các hạng mục khác gồm khu cây xanh sử dụng công cộng; đất hạ tầng kỹ thuật; đất bãi đỗ xe và sân đường giao thông.

Dự án cũng thực hiện đấu nối đồng bộ các hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và thông tin liên lạc với hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh.

Đối với khoảng 0,69 ha đất dành để mở rộng, đấu nối hạ tầng đường giao thông, nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ với dự án và thực hiện bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định. Phần công trình này không được tính vào giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 1.086 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Dự án dự kiến được triển khai trong 48 tháng.

Đối với dự án này, chủ đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật về nhà ở và các quy định có liên quan khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

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