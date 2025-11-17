Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đã trao cho Tập đoàn Lockheed Martin thêm 453,9 triệu đô la để tiếp tục phát triển tên lửa tái nhập Mk21A - một thành phần cốt lõi của hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong tương lai của Không quân Mỹ.

Việc sửa đổi hợp đồng (P00032), được công bố trong tuần này, sẽ tăng tổng giá trị công việc của Lockheed Martin trong chương trình từ 1,028 tỷ đô la lên khoảng 1,483 tỷ đô la. Trung tâm Vũ khí Hạt nhân Không quân tại Căn cứ Không quân Hill, Utah, vẫn là cơ quan ký kết theo số hợp đồng FA8219-24-C-0001.

Theo thông cáo báo chí, khoản tài trợ mới sẽ hỗ trợ việc tiếp tục phát triển thiết kế Mk21A tại cơ sở của Lockheed Martin ở King of Prussia, Pennsylvania. Không có khoản tiền mới nào được cam kết tại thời điểm công bố. Công việc dự kiến sẽ tiếp tục đến ngày 29 tháng 9 năm 2032.

Chương trình Mk21A là một phần trong kế hoạch dài hạn của Không lực Hoa Kỳ nhằm hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, thay thế tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III cũ kỹ bằng các hệ thống đáng tin cậy, an toàn và mạnh mẽ hơn.

Tên lửa tái nhập được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân trong giai đoạn cuối của hành trình ICBM và đưa nó đến mục tiêu với độ chính xác cao.

Lockheed Martin cho biết họ đang sử dụng các công cụ kỹ thuật số và công nghệ mô hình hóa tiên tiến để hoàn thiện thiết kế hệ thống và hợp lý hóa quá trình phát triển. Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của những công cụ này trong việc giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro và duy trì khả năng dự đoán hiệu suất theo thời gian.

Mk21A là phần chiến đấu của tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới LGM-35A Sentinel.

Mk21A cuối cùng sẽ được kết hợp với tên lửa LGM-35A Sentinel, hiện đang được Northrop Grumman phát triển như một phần của chương trình Răn đe Chiến lược Mặt đất (GBSD) của Không quân.

Dự kiến Mk21A được thiết kế để thay thế các hệ thống tái nhập cũ và cung cấp những lựa chọn phóng tên lửa chính xác và khả năng sống sót cao hơn cho kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Hoa Kỳ.

Căn cứ Không quân Hill không cung cấp thêm thông tin chi tiết về mốc thời gian hoặc các cột mốc cụ thể theo sửa đổi này, nhưng xác nhận rằng toàn bộ chương trình vẫn đúng tiến độ.