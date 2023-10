Dự án hơn 5.000 tỷ tại đất vàng Đà Nẵng của Danh Khôi đổi chủ: Xuất hiện "dấu chân" đại gia quen tên

Sáng ngày 20/9/2023, tại TP. Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons (Newtecons) đã tổ chức Lễ khởi động dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Da Nang (The Royal Da Nang). Buổi lễ có sự tham gia của chủ đầu tư Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng, đại diện Newtecons, đại diện Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) cùng các nhà thầu phụ, nhà cung cấp.

The Royal Da Nang là công trình được xây dựng theo quy mô tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp, khách sạn và chuỗi thương mại – dịch vụ, có tổng diện tích sàn xây dựng 54,000 m2 gồm 1 block 29 tầng nổi và 2 tầng hầm. Bên cạnh đó, khu căn hộ còn được thiết kế thông minh, tích hợp nhiều tiện ích khác nhau: Trung tâm thương mại, Sky bar, nhà trẻ, hồ bơi vô cực, phòng tập Gym & Yoga, dịch vụ spa, phòng hội nghị, phòng tiệc chung…

Dự án được đánh giá cao về mặt phong thủy khi tọa lạc trên “khu đất vàng” TP. Đà Nẵng, cách bờ sông Hàn khoảng 50m và kết nối thuận tiện với các trục đường huyết mạch. Sau khi hoàn thiện, The Royal Da Nang hứa hẹn sẽ là viên ngọc sáng góp phần đưa Đà Nẵng vươn đến những tầm cao mới.

Dự án này từng thuộc 100% vốn ngoại do CTCP Bất động sản Sun Frontier (trụ sở chính tại Nhật Bản) sở hữu. Tháng 07/2020, Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) thâu tóm và đổi tên chủ đầu tư dự án thành Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng.

Trong báo cáo thường niên 2022, NRC giới thiệu dự án có tổng vốn đầu tư 5.221 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 26/06, người đại diện pháp luật của The Royal Đà Nẵng đổi từ ông Lê Thống Nhất sang ông Đặng Văn Thắng - Chủ tịch công ty. Ông Đặng Văn Thắng còn được ủy quyền 100% vốn điều lệ trị giá gần 276 tỷ đồng theo mệnh giá của The Royal Đà Nẵng.

Được biết, ông Đặng Văn Thắng hiện là Phó Tổng giám đốc CTCP Thaiholdings (HNX: THD), công ty do ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) sáng lập.

Đồng thời, chủ doanh nghiệp cũng đổi từ CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings sang Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Duy An. Duy An mới thành lập tháng 4/2023 và có trụ sở chính tại toà nhà LPB, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Tháng 6/2023, công ty đã tăng vốn từ 96 tỷ lên 1.009 tỷ đồng.

Chủ tịch công ty là ông Đinh Xuân Tuấn, ông Tuấn cũng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và đứng tên CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Tuấn Nguyễn (tên cũ là CTCP Đầu tư Thaihomes), trụ sở chính cũng ở số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.