Dự án hơn 2.000 ha của Bầu Đức vừa được cấp phép tại Lào, chuẩn bị xây nhà máy gần 10.000 tấn/năm đón đầu thị trường tiêu thụ gần 30.000 tấn mỗi ngày

Chiều 8/10, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026 diễn ra ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Người tiếp nhận giấy chứng nhận là ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc của Tập đoàn HAGL, Thủ đô Viêng Chăn, ngày 08/10/2026. Ảnh: HAGL





Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD, gồm hai hạng mục chính là phát triển vùng nguyên liệu cà phê rộng 2.083 ha tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet và xây dựng nhà máy chế biến công suất thiết kế 9.470 tấn/năm. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành trong khoảng 30 tháng.

Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Savannakhet, đơn vị đang hợp tác với HAGL triển khai các dự án cà phê tại Lào. Công ty này góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nam Lào, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án.

Việc được cấp giấy chứng nhận đầu tư đánh dấu diễn biến mới trong kế hoạch mở rộng sản xuất cà phê của HAGL. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển tổng cộng 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến năm 2028.

Trong chiến lược này, HAGL đang dành sự quan tâm lớn cho cà phê Arabica. Tại Lào, doanh nghiệp đã phát triển các vùng trồng trên cao nguyên Bolaven, nơi có độ cao khoảng 1.000–1.350 m, khí hậu tương đối mát mẻ, phù hợp với giống cà phê này.

Cà phê trên cao nguyên Bolaven (Lào). Ảnh: HAGL

Theo kết quả khảo sát của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên vào tháng 8/2026, các vườn Arabica trồng từ năm 2025 của HAGL tại Gia Lai và Paksong (Lào) có kết quả sinh trưởng tương đối tốt. Viện dự báo năng suất có thể đạt khoảng 7,2 kg quả/cây trong vụ 2027, dựa trên các chỉ tiêu khảo sát.

Không chỉ mở rộng diện tích trồng, HAGL cũng tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Cuối tháng 9, doanh nghiệp công bố việc Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee, doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo kế hoạch hợp tác, HGI hướng tới cung ứng 1.000 tấn cà phê Arabica nhân xanh trong năm 2026, sau đó nâng lên 5.000 tấn/năm. Nguồn hàng dự kiến đến từ các vùng nguyên liệu của HAGL tại Lào.

Đáng nói, thị trường cà phê toàn cầu hiện có quy mô tiêu thụ rất lớn. Theo ước tính của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) công bố tháng 9/2026, tiêu thụ cà phê thế giới niên vụ 2025–2026 đạt khoảng 180,6 triệu bao loại 60 kg, tương đương hơn 10,8 triệu tấn mỗi năm. Tính bình quân, mỗi ngày thế giới tiêu thụ khoảng 29.700 tấn cà phê, tức gần 30.000 tấn. Con số này phản ánh quy mô nhu cầu toàn cầu đối với mặt hàng mà HAGL đang mở rộng đầu tư.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026, dự án cà phê tại Savannakhet là một trong 17 văn kiện đầu tư và hợp tác được trao. Cùng dịp, dự án điện gió Savan 2 công suất 495 MW, tổng vốn khoảng 768 triệu USD của T&T Group cũng được trao văn kiện.

Lào hiện là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với hơn 300 dự án, tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, có 24 dự án mới với tổng vốn 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ. Thương mại hai nước năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% và là mức cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam và Lào đặt mục tiêu nâng kim ngạch lên 10 tỷ USD vào năm 2030. Dự án cà phê tại Savannakhet cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và đóng góp vào sự phát triển của huyện Nong.