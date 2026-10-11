HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Dự án hơn 2.000 ha của Bầu Đức vừa được cấp phép tại Lào, chuẩn bị xây nhà máy gần 10.000 tấn/năm đón đầu thị trường tiêu thụ gần 30.000 tấn mỗi ngày

Anh Khôi
|

Ngày 8/10, dự án nông nghiệp quy mô hơn 29 triệu USD có sự tham gia của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), công ty do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT, vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Lào.

Chiều 8/10, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026 diễn ra ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Người tiếp nhận giấy chứng nhận là ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Dự án hơn 2.000 ha của Bầu Đức vừa được cấp phép tại Lào, chuẩn bị xây nhà máy gần 10.000 tấn/năm đón đầu thị trường tiêu thụ gần 30.000 tấn mỗi ngày - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc của Tập đoàn HAGL, Thủ đô Viêng Chăn, ngày 08/10/2026. Ảnh: HAGL


Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD, gồm hai hạng mục chính là phát triển vùng nguyên liệu cà phê rộng 2.083 ha tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet và xây dựng nhà máy chế biến công suất thiết kế 9.470 tấn/năm. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành trong khoảng 30 tháng.

Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Savannakhet, đơn vị đang hợp tác với HAGL triển khai các dự án cà phê tại Lào. Công ty này góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nam Lào, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án.

Việc được cấp giấy chứng nhận đầu tư đánh dấu diễn biến mới trong kế hoạch mở rộng sản xuất cà phê của HAGL. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển tổng cộng 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến năm 2028.

Trong chiến lược này, HAGL đang dành sự quan tâm lớn cho cà phê Arabica. Tại Lào, doanh nghiệp đã phát triển các vùng trồng trên cao nguyên Bolaven, nơi có độ cao khoảng 1.000–1.350 m, khí hậu tương đối mát mẻ, phù hợp với giống cà phê này.

Dự án hơn 2.000 ha của Bầu Đức vừa được cấp phép tại Lào, chuẩn bị xây nhà máy gần 10.000 tấn/năm đón đầu thị trường tiêu thụ gần 30.000 tấn mỗi ngày - Ảnh 2.

Cà phê trên cao nguyên Bolaven (Lào).  Ảnh: HAGL

Theo kết quả khảo sát của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên vào tháng 8/2026, các vườn Arabica trồng từ năm 2025 của HAGL tại Gia Lai và Paksong (Lào) có kết quả sinh trưởng tương đối tốt. Viện dự báo năng suất có thể đạt khoảng 7,2 kg quả/cây trong vụ 2027, dựa trên các chỉ tiêu khảo sát.

Không chỉ mở rộng diện tích trồng, HAGL cũng tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Cuối tháng 9, doanh nghiệp công bố việc Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee, doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo kế hoạch hợp tác, HGI hướng tới cung ứng 1.000 tấn cà phê Arabica nhân xanh trong năm 2026, sau đó nâng lên 5.000 tấn/năm. Nguồn hàng dự kiến đến từ các vùng nguyên liệu của HAGL tại Lào.

Đáng nói, thị trường cà phê toàn cầu hiện có quy mô tiêu thụ rất lớn. Theo ước tính của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) công bố tháng 9/2026, tiêu thụ cà phê thế giới niên vụ 2025–2026 đạt khoảng 180,6 triệu bao loại 60 kg, tương đương hơn 10,8 triệu tấn mỗi năm. Tính bình quân, mỗi ngày thế giới tiêu thụ khoảng 29.700 tấn cà phê, tức gần 30.000 tấn. Con số này phản ánh quy mô nhu cầu toàn cầu đối với mặt hàng mà HAGL đang mở rộng đầu tư.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026, dự án cà phê tại Savannakhet là một trong 17 văn kiện đầu tư và hợp tác được trao. Cùng dịp, dự án điện gió Savan 2 công suất 495 MW, tổng vốn khoảng 768 triệu USD của T&T Group cũng được trao văn kiện.

Lào hiện là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với hơn 300 dự án, tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, có 24 dự án mới với tổng vốn 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ. Thương mại hai nước năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% và là mức cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam và Lào đặt mục tiêu nâng kim ngạch lên 10 tỷ USD vào năm 2030. Dự án cà phê tại Savannakhet cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và đóng góp vào sự phát triển của huyện Nong.

Tags

tập đoàn hoàng anh gia lai

Thủ đô Viêng Chăn

tỉnh Savannakhet

Lào

Bầu Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại