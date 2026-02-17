Dự án hạ tầng lớn bậc nhất Việt Nam: Đồng Nai đã chuẩn bị đến đâu?

Hình minh họa bởi AI

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương 67 tỷ USD). Đây là một trong những công trình hạ tầng quy mô lớn bậc nhất Việt Nam. Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh, thành.

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 82km, đi qua 12 phường, xã của tỉnh, bố trí 1 nhà ga tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và trạm bảo dưỡng tại xã Xuân Đường. Dự án này đang được tỉnh Đồng Nai khẩn trương chuẩn bị các điều kiện triển khai, đặc biệt là công tác tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Để triển khai dự án, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 262ha. Qua công tác kiểm đếm sơ bộ, trong khu vực dự án, có khoảng 374 hộ dân cần được bố trí tái định cư.

Sơ đồ hướng tuyến Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tư liệu

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có các quyết định về kinh phí thực hiện các khu tái định cư phục vụ triển khai Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh chấp thuận đầu tư khu tái định cư tại ấp Sông Nhạn (xã Xuân Quế) với quy mô khoảng 25ha và khu tái định cư tại ấp Xuân Hưng 2A (xã Xuân Hòa), sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh khi phù hợp với các quy hoạch liên quan. Các khu này không chỉ phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam mà còn đáp ứng nhu cầu của các dự án khác trên địa bàn.

Với Dự án Khu tái định cư tại ấp Sông Nhạn, xã Xuân Quế, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án khu vực 8 làm đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư dự án khi đủ điều kiện về quy hoạch. UBND xã Xuân Quế có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan lập các quy hoạch có liên quan để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo điều kiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư.

Đối với Dự án Khu tái định cư tại ấp Xuân Hưng 2A, xã Xuân Hòa, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm đơn vị đề xuất dự án khi đủ điều kiện về quy hoạch. UBND xã Xuân Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để đảm bảo điều kiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thống nhất phương án bố trí các hộ dân đủ điều kiện tái định cư tại xã Xuân Hòa vào khu tái định cư 33ha ở xã Xuân Lộc. Trường hợp quỹ đất không đáp ứng đủ nhu cầu, địa phương sẽ rà soát các khu tái định cư khác để đảm bảo chỗ ở cho người dân theo quy định. Trường hợp không đủ số lô tái định cư, UBND xã Xuân Hòa rà soát các khu tái định cư trên địa bàn xã để xem xét, quyết định bố trí tái định cư cho phù hợp.

Đối với công tác bố trí tái định cư, theo UBND tỉnh, hiện có 3 địa phương gồm: Phường Hàng Gòn và các xã Xuân Lộc, Cẩm Mỹ đã có sẵn các khu tái định cư đáp ứng nhu cầu cho 166 hộ. 1 xã không có nhu cầu bố trí tái định cư là xã An Phước. Đồng thời, có 8 phường, xã gồm: Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Long Thành, Nhơn Trạch chưa có sẵn các khu tái định cư và cần xây dựng các khu tái định cư với nhu cầu khoảng 208 lô đất tái định cư phục vụ dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư dự án thành phần độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Đồng Nai.