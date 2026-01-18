Dự án xây đường hầm dưới nước nối liền châu Âu và châu Phi rất khả thi.

Các cuộc thảo luận về tuyến đường này bắt đầu từ năm 1979 khi Tây Ban Nha và Morocco thành lập một ủy ban chung để điều tra tính khả thi của dự án.

Các cuộc đàm phán lại được khơi dậy vào năm 2021 khi có thông tin cho rằng, Anh và Morocco sẽ thảo luận về việc xây dựng đường hầm xuyên eo biển giữa Gibraltar và Tangiers.

Giờ đây, một nghiên cứu khả thi do các chuyên gia đường hầm người Đức Herrenknecht thực hiện đã kết luận rằng, việc khoan đường hầm là “khả thi về mặt kỹ thuật”.

Bản thiết kế chi tiết sẽ được công ty tư vấn Ineco của Tây Ban Nha phát triển vào năm 2027, với hy vọng nhận được sự chấp thuận của chính phủ trong cùng năm đó.

Đường hầm sẽ dài 42km, trong đó 27km nằm dưới nước, với độ sâu tối đa 420m. Điều này sâu hơn nhiều so với Đường hầm eo biển Manche, chỉ sâu 74m dưới mực nước biển.

Đường hầm này sẽ tạo ra một cuộc cách mạng, giúp vận chuyển hàng hóa giữa châu Âu và châu Phi nhanh hơn và rẻ hơn.

Hành trình từ Madrid đến Casablanca sẽ rút ngắn từ 12 giờ (ô tô và phà) xuống chỉ còn năm tiếng rưỡi (tàu hỏa).