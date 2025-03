Ngày 23-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Ninh Thuận (gọi tắt là Ban Quản lý) cho biết đã cơ bản hoàn thành dự thảo phương án giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo đó, khu tái định cư (TĐC) Nhà máy Điện hạt nhân 1 tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam có tổng diện tích 64,84 ha (tăng 21,17 ha so với diện tích đã phê duyệt), tổng số lô đất ở là 605. Khu TĐC Nhà máy Điện hạt nhân 2 đóng tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải có tổng diện tích 45,49 ha (tăng 1,84 ha so với diện tích đã phê duyệt), tổng số lô đất ở là 629. Các khu TĐC được định hướng xây dựng sát biển để phục vụ phát triển du lịch, thương mại và bảo đảm các tiêu chí đô thị du lịch.

Một góc thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận - nơi xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân 1

Ban Quản lý đã gửi phương án giải phóng mặt bằng, di dân TĐC nhà máy điện hạt nhân đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Hải lấy ý kiến góp ý trước khi chuyển cho Sở Công Thương tổng hợp, gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cập nhật điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. UBND tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính bố trí vốn khoảng 12.000 tỉ đồng để triển khai thực hiện. Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị các ngành liên quan, địa phương phối hợp thực hiện một cách nhịp nhàng, đồng bộ để đạt được mục tiêu giải phóng mặt bằng 100% trong năm 2025 như đã cam kết với Chính phủ, Quốc hội.

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy, tổng công suất khoảng 4.600 MW. Nhà máy Điện hạt nhân 1 có công suất khoảng 2.400 MW, Nhà máy Điện hạt nhân 2 có công suất khoảng 2.200 MW. Tổng diện tích quy hoạch xây dựng nhà máy là 1.642,22 ha, dự kiến tác động đến gần 4.000 người/1.100 hộ. Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 174/2024/QH15 quyết nghị tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, Ban Quản lý đã xúc tiến việc hoàn thành đất sạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong năm 2025.