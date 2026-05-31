Dự án cầu gần 44 tỷ đồng chậm tiến độ gần chục năm, người dân liều mình băng qua sông mỗi mùa lũ lụt, than "không biết phải đợi đến bao giờ"

Một cây cầu đang xây dựng bắc qua sông Chandi ở phường 3, thành phố Chandrapur, huyện Rautahat, miền nam Nepal, đã trở thành một trường hợp điển hình về sự tắc trách của nhà thầu và sự thờ ơ của chính quyền, khi dự án vẫn chưa hoàn thành dù đã khởi công gần 10 năm trước, tờ Kathmandu Post đưa tin.

Dự án được trao cho liên doanh Pappu Shivshankar theo hợp đồng trị giá 253,6 triệu rupee (gần 44 tỷ VNĐ). Việc xây dựng cây cầu 11 nhịp chính thức bắt đầu sau khi thỏa thuận được ký kết vào ngày 15/7/2017, với cam kết hoàn thành dự án vào ngày 16/7/2019.

Tuy nhiên, nhiều năm sau, cây cầu vẫn chưa hoàn thành.

Văn phòng Ban Đường bộ đã gia hạn thời hạn dự án 5 lần, lần gần nhất là đến cuối năm tài chính hiện tại vào giữa tháng 7/2026. Ngay cả khi thời hạn mới nhất đang đến gần, các quan chức thừa nhận tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu.

Cây cầu được coi là huyết mạch đối với người dân vùng Gaindatar hẻo lánh ở vùng đồi Chure. Việc dự án chậm tiến độ khiến người dân địa phương vẫn bị cô lập, khó tiếp cận trụ sở huyện, chợ, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu khác.

Trong mùa mưa, lũ lụt ở sông Chandi thường xuyên làm gián đoạn giao thông trong khu vực, buộc người dân phải băng qua vùng nước nguy hiểm với rủi ro lớn.

Sự bức xúc của người dân địa phương ngày càng gia tăng qua nhiều năm. Vào tháng 5/2023, người dân Gaindatar đã lên tiếng phản đối, gây áp lực buộc chính quyền phải hoàn thành dự án. Họ cũng thành lập một ủy ban đấu tranh và yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, cũng như có biện pháp đối với nhà thầu, kỹ sư và các quan chức tại Văn phòng Phân khu Đường bộ Chandranigahapur.

Trước khi nổ ra biểu tình, người dân đã gửi kiến nghị đến văn phòng đường bộ 3 lần.

Ông Govinda Timilsina, điều phối viên của ủy ban đấu tranh địa phương, bức xúc: “Chúng tôi không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu nữa”.

Mới đây, nghị sĩ Ganesh Paudel thuộc đảng Rastriya Swatantra Party đã thị sát công trường xây dựng và kêu gọi cả nhà thầu lẫn các quan chức đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Kathmandu Post﻿