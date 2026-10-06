Dự án cấp bách nhận chỉ đạo khẩn, “điểm nóng” ùn tắc giao thông sắp được giải

Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Giữa tháng 5/2026, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác tạm. Tuyến cao tốc dài gần 54km giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) đến phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai từ khoảng 3h đồng hồ xuống còn khoảng 1,5h đồng hồ.

Tuy nhiên, khi thời gian di chuyển trên tuyến cao tốc được rút ngắn, một “điểm nghẽn” giao thông khác vẫn chưa được giải quyết. Từ điểm đầu tuyến cao tốc tại nút giao với đường Võ Nguyên Giáp về các khu vực trung tâm thành phố như phường Trấn Biên, Biên Hòa, quãng đường ngắn hơn nhiều nhưng thời gian lưu thông vẫn kéo dài.

Trên thực tế, tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến khu vực Cổng 11, đã diễn ra từ trước khi tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác. Mặt đường nhỏ trong khi lượng phương tiện lưu thông lớn khiến việc đi lại thường xuyên gặp khó khăn, kẹt xe, ùn tắc kéo dài. Ngã tư Vũng Tàu và Cổng 11 lâu nay được xem là những “điểm nóng” về ùn tắc giao thông.

Trước thực trạng này, Dự án Đường trên cao dọc quốc lộ 51 được xem là biện pháp nhằm giảm tình trạng ùn tắc trên đoạn tuyến từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đây là dự án có tính cấp bách, cần sớm triển khai nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông trên quốc lộ 51.

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã nhiều lần làm việc với các đơn vị đề xuất đầu tư dự án và địa phương liên quan để thống nhất phương án thiết kế, trong đó có giải pháp đối với các nút giao. Theo phương án, các nút giao được thiết kế khác mức. Riêng nút giao ngã tư Vũng Tàu tương đối phức tạp do phải xử lý giao cắt với tuyến metro.

Đến nay, dự án đã được cập nhật vào quy hoạch kết cấu hạ tầng và được Bộ Xây dựng phê duyệt. Thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Biên Hòa cũng đã hoàn tất, bổ sung đường trên cao quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp, với quy mô 6 làn xe.

Quy hoạch cũng bổ sung 3 nút giao gồm ngã tư Vũng Tàu, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Cổng 11, làm cơ sở triển khai dự án. Vấn đề giao cắt với tuyến metro tại nút giao ngã tư Vũng Tàu cũng đã được xử lý.

Trong tháng 9/2026, sau khi được UBND thành phố chấp thuận, Sở Xây dựng tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nút giao thông ngã tư Vũng Tàu thuộc dự án. Sau khi có kết quả thi tuyển, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện và trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. Dự án dự kiến khởi công, triển khai thi công vào cuối tháng 12/2026.

Tuy nhiên, tại phiên làm việc thứ ba của Tổ Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã yêu cầu Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan rút ngắn thời gian triển khai.

Theo đó, thành phố phấn đấu khởi công Dự án Đường trên cao dọc quốc lộ 51 ngay trong tháng 11/2026, sớm hơn kế hoạch trước đó.

Dự án Đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những công trình, dự án trọng điểm của thành phố Đồng Nai, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và phục vụ nhu cầu phát triển.

Theo quyết định chủ trương đầu tư được HĐND thành phố thông qua, dự án có chiều dài khoảng 6,2km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,6km. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80km/h, quy mô 6 làn xe trên cao.

Phần đường bên dưới sẽ được nâng cấp, cải tạo, bảo đảm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, đồng bộ với hệ thống nút giao, giao thông thông minh và thu phí. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).