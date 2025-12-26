Dự án biến Lào thành trung tâm năng lượng sạch truyền điện thẳng tới Trung Quốc: Củng cố kết nối Việt Nam

Tờ Laotian Times ngày 25/12 đưa tin, đoạn đường dây nằm trên lãnh thổ Lào của dự án kết nối điện lực 500 kilovolt (kV) giữa Lào và Trung Quốc đã hoàn thành 80%, trở thành một trong những dự án cơ sở hạ tầng năng lượng xuyên biên giới quan trọng nhất của Lào ở miền bắc nước này.

Vilaxay Xayluangsy - một cán bộ kỹ thuật tại Công ty Truyền tải Điện Lào (EDL-T) trực thuộc Bộ Xây dựng Lào - đã xác nhận về dấu mốc này trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Lào vào ngày 19/12 tại Nhà máy điện Namor 3 ở huyện Namor, tỉnh Oudomxay, Lào.

Đoạn đường dây nằm trên lãnh thổ Lào của dự án kết nối điện lực 500 kilovolt (kV) giữa Lào và Trung Quốc đã hoàn thành 80%. Ảnh: Laotian Times

Theo Laotian Times, dự án đang được triển khai theo hai giai đoạn. EDL-T chịu trách nhiệm phần thuộc Lào, trong khi Tập đoàn Lưới Điện Miền Nam Trung Quốc (CSG) phụ trách phần thuộc Trung Quốc, bao gồm đường dây truyền tải điện 500kV dài 145 km từ Tây Song Bản Nạp - khu tự trị của dân tộc Thái ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - đến biên giới Lào.

Dự kiến, đường dây truyền tải điện này sẽ hỗ trợ các dự án phát triển năng lượng tái tạo lớn ở miền bắc nước Lào, bao gồm cả dự án điện mặt trời 1.000 megawatt tại tỉnh Oudomxay, được khánh thành vào ngày 13/12. Giai đoạn I của nhà máy điện mặt trời dự kiến sẽ sản xuất 1,7 tỷ kilowatt giờ (kWh) mỗi năm, với điện năng được truyền tải đến tỉnh Vân Nam của Trung Quốc thông qua đường dây kết nối mới này.

Ngoài những lợi ích song phương nêu trên, dự án sẽ tăng cường sự ổn định của hệ thống điện tại Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu năng lượng sạch và củng cố kết nối điện của nước này với các quốc gia láng giềng, bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar.

Chính phủ Lào cho biết, sau khi hoàn thành, đường dây truyền tải điện 500kV giữa Lào và Trung Quốc sẽ là nền tảng trong kế hoạch định vị Lào như một trung tâm năng lượng sạch khu vực tại vùng Lan Thương - Mekong.

Bối cảnh dự án

Theo Laotian Times, việc thi công đoạn đường dây truyền tải điện 500kV nằm trên lãnh thổ Lào bắt đầu vào cuối tháng 2/2025, sau lễ khởi công chính thức tại thủ đô Vientiane. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 4/2026, và dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm sau.

Phần thuộc Lào đi qua các tỉnh Oudomxay và Luang Namtha, và còn bao gồm việc xây dựng một trạm biến áp 500kV mới tại huyện Namor, tỉnh Oudomxay. Trạm biến áp này sẽ được kết nối với khu tự trị Tây Song Bản Nạp thông qua đường dây truyền tải điện xuyên biên giới dài 183,5 km.

Khi đi vào hoạt động, đường dây truyền tải này sẽ cho phép hỗ trợ điện hai chiều lên đến 1,5 triệu kilowatt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải khoảng 3 tỷ kWh điện sạch mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho hàng triệu hộ gia đình trong một năm.