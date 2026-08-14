Dự án Bcons Bình An Đông Tây làm nứt nhà dân, 2 doanh nghiệp bị xử phạt

Chủ đầu tư dự án Bcons Bình An Đông Tây xác nhận quá trình thi công gây lún, nứt một số căn nhà lân cận. Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp liên quan.

Nhà dân bị nứt. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ngày 13/8, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đơn vị vào ngày ngày 17/7, đã tiếp nhận đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân tại khu phố Nội Hóa 1, phường Đông Hòa, phản ánh tình trạng nhà bị nứt do ảnh hưởng từ dự án chung cư Bcons Bình An Đông Tây (Bcons Center City).

Theo Sở Xây dựng, tại biên bản làm việc ngày 29/7, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons xác nhận trong quá trình thi công dự án đã gây lún, nứt một số căn nhà lân cận. Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn kiểm định để xác định cụ thể nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng.

Ngày 7/8, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons và Quyết định số 95/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons.

Hiện Sở Xây dựng đang theo dõi việc chấp hành các quyết định xử phạt. Dự kiến tháng 9/2026, sau khi có kết luận kiểm định của đơn vị độc lập, Sở sẽ tiếp tục phối hợp UBND phường Đông Hòa và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý kiến nghị của người dân và các vi phạm (nếu có).