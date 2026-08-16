Dự án 20.000 tỷ đồng bên bờ biển miền Trung: Rộng 1300ha, có hồ bơi, có sân golf, hai lần nhận danh hiệu "hàng đầu Việt Nam"

Sau khoảng 10 năm đi vào hoạt động, nơi đây vẫn gây chú ý bởi quy mô lớn, hệ thống khách sạn, biệt thự, sân golf…

Ở Việt Nam có rất nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển được phát triển suốt nhiều năm qua, tạo nên những điểm đến quy mô lớn dọc miền Trung. Trong số đó, có một quần thể do doanh nghiệp Việt đầu tư với diện tích được giới thiệu lên tới 1.300 ha, tổng vốn 20.000 tỷ đồng, từng hai lần nhận danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam”.

Đó là FLC Quy Nhơn, quần thể nghỉ dưỡng nằm bên vùng biển Nhơn Lý, hiện thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Sau khoảng 10 năm đi vào hoạt động, nơi đây vẫn gây chú ý bởi quy mô lớn, hệ thống khách sạn, biệt thự, sân golf 36 hố, khu Safari cùng vị trí gần nhiều danh thắng nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co.

Đáng chú ý, từ ngày 15/8/2026, quần thể này sẽ có thêm một hoạt động mới dành cho du khách khi Lễ hội hoa FLC Quy Nhơn 2026 với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” chính thức mở cửa, kéo dài trong một tháng.

Quần thể nghỉ dưỡng rộng 1.300 ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng

Theo thông tin dự án hiện được Tập đoàn FLC công bố, FLC Quy Nhơn có diện tích 1.300 ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 5/2015 và đưa vào hoạt động giai đoạn đầu từ tháng 7/2016.

Quần thể trải dọc khu vực biển Nhơn Lý. Các hạng mục được chủ đầu tư giới thiệu gồm FLC Luxury Hotel Quy Nhon, FLC Luxury Resort Quy Nhon, sân golf FLC Golf Links Quy Nhon 36 hố, bể bơi ngoài trời, trung tâm hội nghị 1.500 chỗ, khu động vật hoang dã cùng hệ thống biệt thự và khách sạn.

Quy mô lưu trú tại đây cũng đáng chú ý. Theo hệ thống FLC Hotels & Resorts, FLC Grand Hotel Quy Nhơn có 1.023 phòng, sức chứa tối đa khoảng 3.500 khách. Trong khi đó, FLC Luxury Hotel Quy Nhơn có 325 phòng, các phòng được giới thiệu có ban công hướng biển.

Một trong những hạng mục tạo dấu ấn của quần thể là sân golf 36 hố với sự tham gia thiết kế của Nicklaus Design và Schmidt-Curley. Theo giới thiệu của FLC, sân golf từng lọt Top 3 sân golf mới đẹp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Asia Golf Awards.

Bên cạnh lưu trú và golf, FLC Zoo Safari cũng là một phần trong hệ sinh thái trải nghiệm. Khu Safari có quy mô khoảng 129 ha; FLC giới thiệu nơi đây có hơn 1.000 cá thể thuộc gần 40 loài. Báo Gia Lai trong năm 2026 tiếp tục giới thiệu đây là một điểm tham quan phù hợp với khách yêu thiên nhiên, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Không chỉ nổi bật về quy mô, FLC Quy Nhơn còn từng được ghi nhận tại World Travel Awards. Theo hồ sơ chính thức của giải thưởng, FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort hai lần giành danh hiệu “Vietnam's Leading Beach Resort” - Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam, vào các năm 2019 và 2022.

Từ 15/8, “ngàn hoa” xuất hiện bên bờ biển Quy Nhơn

Báo Gia Lai cho biết, từ ngày 15/8/2026, quần thể này sẽ có thêm một điểm nhấn khi Lễ hội hoa FLC Quy Nhơn 2026 với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” chính thức mở cửa đón khách. Sự kiện kéo dài đến ngày 15/9, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo VTV8, trước ngày mở cửa, hàng trăm loài hoa đã được lựa chọn, vận chuyển, chăm sóc và bố trí tại nhiều khu vực trong khu nghỉ dưỡng. Không gian lễ hội được xây dựng theo hướng kết hợp giữa cảnh quan biển Quy Nhơn và những hình ảnh đặc trưng của Tây Nguyên.

Du khách có thể bắt gặp những tiểu cảnh như voi đại ngàn, nhà rông truyền thống giữa các mảng hoa, trong khi sắc thái biển được thể hiện qua hình ảnh con thuyền hướng ra khơi và những dải hoa uốn lượn mô phỏng sóng. Cách bài trí này gắn với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Cũng theo Báo Gia Lai, lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối nay, 15/8, kết hợp chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa tầm thấp. Trong thời gian lễ hội, các hoạt động giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng dự kiến diễn ra vào các tối cuối tuần.

Như vậy, bên cạnh các hoạt động nghỉ dưỡng biển vốn có, du khách đến FLC Quy Nhơn trong giai đoạn từ 15/8 đến 15/9 sẽ có thêm không gian tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hóa ngay trong quần thể.

Tới FLC Quy Nhơn, du khách có thể trải nghiệm gì?

Ngay trong nội khu, du khách có thể lựa chọn nhiều hoạt động như hồ bơi, spa, gym - yoga, khu vui chơi trẻ em, Safari hoặc sân golf. Với gia đình có trẻ nhỏ, FLC Zoo Safari có thể dành riêng một buổi; trong khi nhóm khách thiên về nghỉ dưỡng có thể kết hợp bãi biển, hồ bơi và các dịch vụ thư giãn.

Một lợi thế khác của FLC Quy Nhơn là vị trí gần nhiều địa danh nổi tiếng. Eo Gió, Kỳ Co và làng chài Nhơn Lý có thể được ghép trong cùng một hành trình. Eo Gió phù hợp để ngắm cảnh biển vào sáng sớm hoặc cuối chiều; Kỳ Co thích hợp với các hoạt động tắm biển, đi canô hay ngắm san hô khi điều kiện thời tiết cho phép; còn Nhơn Lý mang đến trải nghiệm gần hơn với nhịp sống của một làng chài ven biển.

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể tiếp tục tới Hòn Khô - Nhơn Hải, hoặc lựa chọn đồi cát Phương Mai, Trung Lương để thay đổi trải nghiệm.

Một lịch trình 2 ngày 1 đêm có thể dành ngày đầu cho FLC Quy Nhơn, Lễ hội Ngàn hoa, Safari và Eo Gió; ngày tiếp theo khám phá Kỳ Co hoặc Hòn Khô. Riêng những hoạt động đi canô, tắm biển hoặc lặn ngắm san hô, du khách nên kiểm tra tình trạng sóng gió và thông báo từ đơn vị khai thác trước khi khởi hành.