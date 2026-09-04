ĐT Việt Nam đứng trước cột mốc tồi tệ nhất lịch sử: Chưa bao giờ “trắng tay” như thế!

Hai trận thua liên tiếp trước Triều Tiên và Palestine không chỉ khiến U20 Việt Nam chật vật ở vòng loại U20 châu Á 2027, mà còn đẩy đội bóng vào một cột mốc buồn của lịch sử.

Những con số cho thấy U20 Việt Nam đang “đi ngược lịch sử”

Thất bại 1-2 trước Palestine khiến U20 Việt Nam chưa có điểm nào sau hai lượt trận, ghi 1 bàn và nhận 5 bàn thua ở vòng loại U20 châu Á 2027. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008 U20 Việt Nam thua cả hai trận đầu tiên tại vòng loại U20 châu Á. Điều đó có nghĩa, sau gần hai thập niên, bóng đá trẻ Việt Nam mới lại rơi vào tình cảnh tương tự.

Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ: những thế hệ U20 trước đây thường vẫn tìm được cách giành chiến thắng trong vòng loại, ngay cả khi không thể giành vé dự VCK.

Năm 2008, U20 Việt Nam từng trải qua 3 trận thua liên tiếp, nhưng vẫn kịp giành chiến thắng ở trận cuối khi “đè bẹp” Guam với tỷ số 17-0. Đó cũng là một trong những chiến thắng đậm nhất của bóng đá trẻ Việt Nam tại vòng loại châu Á.

Những năm sau đó, U20 Việt Nam thường xuyên có ít nhất một chiến thắng, thậm chí tạo ra những kết quả rất thuyết phục. Các lứa U20 Việt Nam từng liên tục xuất hiện ở sân chơi châu lục, đặc biệt trong giai đoạn 2010-2023. Đỉnh cao là thế hệ 1997-1998 với những cầu thủ như Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Trọng, Văn Hậu..., từng tạo nên kỳ tích giành vé dự U20 World Cup 2017.

Trong quá khứ, lứa U20 của Quang Hải từng giành vé dự World Cup.

Ở vòng loại 2014, 2016 và 2018, U20 Việt Nam đều có những chiến thắng rõ ràng trước các đối thủ trong bảng. Đến vòng loại 2020, đội thắng cả Guam và Mông Cổ, đồng thời xuất sắc cầm hòa Nhật Bản.

Hay tại vòng loại 2023, U20 Việt Nam thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, sau đó đánh bại Timor Leste 4-0 trước khi nhận thất bại trước Indonesia.

Ngay cả ở vòng loại 2025, khi không thể giành quyền dự VCK, U20 Việt Nam vẫn có tới 3 chiến thắng, lần lượt trước Bhutan, Guam và Bangladesh.

Như vậy, vấn đề của U20 Việt Nam hiện tại không đơn giản nằm ở chuyện chưa thể giành vé đi tiếp. Đây là lần hiếm hoi đội bóng trẻ Việt Nam bước vào trận cuối với 0 điểm sau hai thất bại liên tiếp, và có thể là “trắng tay” sau cả 3 lượt trận.

Nếu nhìn vào các con số thống kê, dường như đội U20 Việt Nam hiện tại đang đi những “bước lùi” so với các thế hệ đàn anh.

U20 Việt Nam thời điểm hiện tại đang phải đối mặt với những cột mốc đáng quên.

Liệu có nối dài “cột mốc buồn” sau trận cuối gặp Iran?

U20 Việt Nam đã mất quyền tự quyết, còn rất ít cơ hội vào VCK, nhưng trận gặp Iran vẫn có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu có thể thắng đậm Iran đồng thời Triều Tiên đánh bại Palestine, U20 Việt Nam vẫn có thể đứng nhì bảng, nuôi hy vọng đi tiếp.

Song nếu tiếp tục thất bại, đội bóng sẽ khép lại vòng loại với 3 trận toàn thua, một kịch bản đặc biệt đáng buồn nếu đặt cạnh thành tích của những thế hệ U20 trước đây. Khi đó, U20 Việt Nam sẽ nối dài những cột mốc buồn, đạt thành tích tệ nhất lịch sử U20 Việt Nam khi tham dự các kỳ vòng loại giải châu lục.

Iran chắc chắn là thử thách lớn nhất, nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng để U20 Việt Nam níu kéo hy vọng, hoặc ít nhất là thể hiện được những nét tích cực để “ghi bàn danh dự”.

Các cầu thủ cần chứng minh rằng hai thất bại trước Triều Tiên và Palestine chỉ là một cú trượt ngã, chứ không phải dấu hiệu cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang thực sự tụt lại.

U20 Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách cực kỳ khó khăn ở lượt cuối khi đụng Iran.

Lịch sử đã cho thấy U20 Việt Nam từng vượt qua những vòng loại khó khăn bằng ít nhất một chiến thắng. Thế hệ hiện tại cần làm tất cả để không trở thành ngoại lệ đáng buồn.