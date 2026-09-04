ĐT Việt Nam thua cả 2 trận: Liệu có thể đi tiếp trong trường hợp nào?

Cánh cửa đi tiếp vẫn chưa hoàn toàn khép lại với U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn còn một kịch bản để nuôi hy vọng, nhưng điều kiện đi kèm là cực kỳ khó khăn.

Phải thắng Iran và chờ Triều Tiên giúp sức

Sau hai lượt trận, U20 Triều Tiên dẫn đầu với 6 điểm, U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm, còn U20 Việt Nam chưa có điểm nào.

Ở lượt cuối, U20 Việt Nam gặp Iran, trong khi Triều Tiên đối đầu Palestine. Vì thế, U20 Việt Nam không còn quyền tự quyết.

U20 Việt Nam đã mất quyền tự quyết trước lượt cuối.

Điều kiện đầu tiên và bắt buộc là U20 Việt Nam phải đánh bại Iran. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn chưa đủ. Đội bóng của HLV Ikeuchi cần thắng Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên, đồng thời hy vọng Triều Tiên đánh bại Palestine.

Nếu kịch bản này xảy ra, Triều Tiên sẽ có 9 điểm, còn U20 Việt Nam, Iran và Palestine cùng có 3 điểm. Khi đó, các chỉ số đối đầu và hiệu số sẽ được sử dụng để xác định đội đứng nhì bảng.

Một chiến thắng cách biệt trước Iran vì thế là mục tiêu quan trọng nhất với U20 Việt Nam.

Không thắng Iran là bị loại

Nếu hòa hoặc thua Iran, U20 Việt Nam chắc chắn bị loại bởi chỉ có tối đa 1 điểm sau vòng bảng.

Nếu thắng Iran nhưng Palestine không thua Triều Tiên, U20 Việt Nam cũng khó có thể vượt qua Palestine để đứng nhì bảng. Chẳng hạn, nếu Palestine hòa Triều Tiên, họ sẽ có 4 điểm và chắc chắn xếp trên U20 Việt Nam.

Ngay cả trong trường hợp thắng Iran và đứng nhì bảng, U20 Việt Nam vẫn chưa chắc giành vé dự VCK U20 châu Á 2027. Theo thể thức, ngoài các đội nhất bảng, chỉ 7 đội nhì có thành tích tốt nhất mới được đi tiếp.

Đây mới là bài toán khó nhất. Do cách tính thành tích các đội nhì bảng, u20 Việt Nam có thể không được tính kết quả với đội đứng cuối bảng khi so sánh với các bảng khác. Vì vậy, hai thất bại trước Triều Tiên và Palestine khiến thành tích của U20 Việt Nam đang rất bất lợi.

Ngay cả khi thắng Iran lượt cuối, U20 Việt Nam vẫn có nhiều xác suất bị loại.

Cánh cửa vẫn còn, nhưng cực hẹp

Tóm lại, U20 Việt Nam vẫn còn hy vọng nhưng gần như không được phép mắc thêm sai lầm.

Kịch bản lý tưởng: U20 Việt Nam thắng Iran từ 2 bàn trở lên + Triều Tiên thắng Palestine. Khi đó, U20 Việt Nam có cơ hội đứng nhì bảng và tiếp tục chờ kết quả từ các bảng khác để tranh một trong 7 suất dành cho đội nhì có thành tích tốt nhất.

Nếu hòa hoặc thua Iran: chắc chắn bị loại.

Nếu thắng Iran nhưng Palestine hòa hoặc thắng Triều Tiên: U20 Việt Nam cũng không thể giành vị trí nhì bảng.

Vì vậy, trận gặp Iran chẳng khác nào trận chung kết sinh tử với U20 Việt Nam. Đội bóng áo đỏ không chỉ cần chiến thắng mà còn phải thắng cách biệt, rồi chờ thêm một kết quả thuận lợi từ trận đấu còn lại. Rõ ràng, cơ hội cho U20 Việt Nam đi tiếp trên lý thuyết là vẫn còn nhưng cánh cửa đã cực hẹp.



