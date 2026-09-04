Tuyển Việt Nam đạt kết quả “siêu tệ” ở giải châu Á, kém cả Campuchia

Thành tích của tuyển trẻ Việt Nam ở giải châu Á cho tới thời điểm hiện tại còn kém cả Campuchia, chỉ ngang Lào.

Tại vòng loại giải U20 châu Á 2027, khu vực Đông Nam Á có 10 đại diện tham dự, gồm U20 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei và Australia.

Điều đang buồn và cũng đầy bất ngờ rằng U20 Việt Nam lại đang là 1 trong 3 đội ở Đông Nam Á có thành tích kém nhất tại vòng loại giải châu Á tính tới thời điểm hiện tại (sau 2 lượt trận).

U20 Việt Nam trắng tay sau cả 2 trận (gặp Triều Tiên và Palestine), có 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại -4. So với 9 đội còn lại thuộc khu vực Đông Nam Á, chỉ số của U20 Việt Nam nằm trong top 3 đội kém nhất.

Chỉ có Lào đạt thành tích khá tương đồng với U20 Việt Nam. Đội Lào thua cả 2 trận, có hiệu số bàn thắng bại -5. Bên cạnh đó là Brunei (thuộc hạng dưới) với 0 điểm, hiệu số -9.

Trong khi đó, tất cả các đại diện còn lại thuộc khu vực Đông Nam Á đều đạt thành tích tốt hơn U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam nằm trong nhóm 3 đội ở Đông Nam Á có kết quả kém nhất ở vòng loại U20 châu Á 2027.

Ngay cả Campuchia vốn nằm ở bảng đấu trên lý thuyết là rất khó (bảng G cùng Nhật Bản, Yemen và Kuwait) nhưng Campuchia cũng đang sở hữu 3 điểm.

Trong khi đó, Malaysia hiện đã có 2 điểm sau 2 trận, Australia và Indonesia cùng có 4 điểm.

Ấn tượng nhất phải kể tới Thái Lan khi họ sở hữu 6 điểm sau 2 trận toàn thắng (trươc UAE và Turkmenistan), hiện đang dẫn đầu bảng F. Tương tự, Singapore cũng đang nắm lợi thế lớn ở bảng J do đã sở hữu 6 điểm sau 2 trận thắng. Ở bảng K vốn dành cho hạng dưới, Myanmar cũng đang có 6 điểm.

Như vậy, U20 Việt Nam đang là một trong những đội Đông Nam Á thi đấu kém nhất tại vòng loại châu lục tính tới thời điểm hiện tại. Đây là điều mà không nhiều người hâm mộ có thể hình dung được trước khi vòng loại diễn ra, đặc biêt là khi U20 Việt Nam còn có lợi thế sân nhà.

Hiện U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội với việc gặp Iran ở lượt cuối. Tuy nhiên, với phong độ ở thời điểm hiện tại, xác suất để U20 Việt Nam giành chiến thắng và nuôi hy vọng đi tiếp, rõ ràng đang rất thấp.



