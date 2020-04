ĐS Israel "vô cùng ấn tượng" về thành công của VN trong cuộc chiến chống COVID-19, cảm thấy an tâm khi ở VN

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/4 với phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar đã đánh giá cao thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) và nói rằng ông "vô cùng ấn tượng" với các thành tựu Việt Nam đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại.



Cụ thể, khi phóng viên TTXVN đề nghị Đại sứ Eshcar đánh giá về các biện pháp Việt Nam đã áp dụng để duy trì được con số 0 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh mới bùng phát đến nay, vị Đại sứ này cho biết:

"Quả thực, tôi vô cùng ấn tượng trước các thành tựu mà chính phủ [Việt Nam] đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại. Chúng ta có thể thấy rằng các kết quả đang tự chứng minh cho những nỗ lực của Việt Nam.

Sự lây lan của dịch bệnh từ các nguồn bên ngoài vào Việt Nam đã được ngăn chặn đáng kể, do đó tôi, gia đình tôi và các nhân viên tại Đại sứ quán Israel cảm thấy rất an tâm khi ở Việt Nam. Thực tế, Việt Nam là một trong số những nơi an toàn nhất thế giới. Tôi hy vọng chính phủ và người dân Việt Nam sẽ duy trì được trạng thái này trong tương lai gần và cả sau này".

Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Israel, Đại sứ Eshcar đã thẳng thắn thừa nhận rằng quê hương ông "không được may mắn như Việt Nam, và tôi phải nói rằng chúng tôi phải đối diện với một vấn đề lớn hơn".

Đại sứ Israel chia sẻ: "Chúng tôi đã có gần 14.000 ca nhiễm, và tính đến sáng ngày hôm nay [22/4], chúng tôi đã xác nhận 184 trường hợp tử vong. Mặc dù xét trên tỉ lệ phần trăm thì chúng tôi vẫn may mắn hơn nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhưng tất nhiên mọi ca bệnh đều cần được xử lý.

Cũng giống như chính phủ Việt Nam, chính phủ Israel đã hành động rất nhanh chóng. Chúng tôi đã đóng cửa [đất nước], chúng tôi ngừng tiếp nhận và khai thác các chuyến bay quốc tế khá sớm, và chúng tôi cũng thực hiện mọi biện pháp như cách ly xã hội, đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu".

Theo ông Eshcar, mặc dù tình hình dịch bệnh tại Israel vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp và số người nhiễm bệnh vẫn tiếp tục tăng lên, nhưng các biện pháp phòng chống dịch tại nước này đang dần cho thấy hiệu quả và các nhà khoa học cũng đang ngày đêm nỗ lực nghiên cứu về cách điều trị, cũng như vaccine phòng bệnh. "Tôi khá lạc quan rằng chúng tôi cũng sẽ chiến thắng và tìm ra phương thức xử lý dịch bệnh này".

"Chính phủ Việt Nam đã hành động rất nhanh chóng"

Đánh giá về mức độ, tốc độ phổ cập thông tin về dịch bệnh của chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế và các ban, ngành liên quan của Việt Nam, Đại sứ Eshcar cho biết ông và các nhân viên Đại sứ quán, công dân Israel đều nhận được các thông báo và thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh:

"Chúng tôi được tiếp cận thông tin giống như người dân Việt Nam, và chúng tôi cũng theo dõi rất sát sao các tin tức về dịch bệnh. [...] Ở đây chúng tôi là khách của các bạn, nên chúng tôi cần tôn trọng các chính sách của chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đều tuân thủ theo các quy định và yêu cầu của chính quyền địa phương.

Tôi cho rằng chính phủ Việt Nam đã hành động rất nhanh chóng trước các diễn biến của dịch bệnh trong nước, và điều này không chỉ phụ thuộc vào chính quyền, mà còn nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của mỗi người dân.

Tôi tin rằng mỗi người dân Việt Nam trong tình hình khó khăn như hiện nay đều có tinh thần đoàn kết, họ hiểu rằng việc tuân thủ các chỉ dẫn, chỉ thị của chính quyền nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan là điều rất cần thiết".

"Tôi tin rằng mỗi người dân Việt Nam trong tình hình khó khăn như hiện nay đều có tinh thần đoàn kết, họ hiểu rằng việc tuân thủ các chỉ dẫn, chỉ thị của chính quyền nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan là điều rất cần thiết", Đại sứ Israel tại Việt Nam chia sẻ với phóng viên TTXVN. Ảnh: Tuấn Mark

Bên cạnh đó, Đại sứ Eshcar cũng nhắc tới việc nhiều quốc gia đánh giá cao Việt Nam và coi Việt Nam là hình mẫu trong cuộc chiến chống dịch. Ông cho biết, là hai quốc gia có tình hữu nghị thân thiết, Israel và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức các chuyến bay đưa công dân Israel tại Việt Nam hồi hương trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đối với những trường hợp công dân Israel có mong muốn ở lại Việt Nam, ông Eshcar cho biết tất cả các trường hợp này đều là tự nguyện, trong đó có một số người bày tỏ rằng họ cảm thấy ở Việt Nam "an toàn hơn". Ông Eshcar cũng đã cảm ơn chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ, tạo điều kiện gia hạn visa để giúp họ cảm thấy an tâm, thoải mái trong thời gian lưu lại Việt Nam.

Về các phương diện hợp tác khác, Đại sứ Israel cho biết nước này sẽ mua các thiết bị, vật tư y tế của Việt Nam, trong đó có khẩu trang, để phục vụ công tác điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. "Israel đang rất cần số vật tư y tế này, và chúng tôi hy vọng có thể sớm mua được chúng với số lượng lớn từ Việt Nam", ông Eshcar cho biết.

Liên quan tới các chiến dịch tương thân tương ái, hỗ trợ người nghèo, Đại sứ Eshcar cũng đã tiết lộ với phóng viên TTXVN về kế hoạch quyên góp 1 tấn gạo cho những người nghèo, những người gặp khó khăn, mất việc do tác động của dịch bệnh tại Việt Nam.

"Chúng tôi hy vọng có thể chung sức hỗ trợ cộng đồng - dù đó chỉ là một nghĩa cử nhỏ nhưng cũng là tượng trưng cho tấm lòng, cho Tinh thần Israel, tinh thần sẻ chia gánh nặng của chúng tôi", ông Eshcar nói.