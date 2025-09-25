Kể từ khi iPhone 17 ra mắt ngày 9/9, nhiều câu hỏi xoay quanh độ bền đã được đặt ra. Khác với iPhone 16 Pro Max dùng titan, iPhone 17 Pro Max chuyển sang khung nhôm unibody kết hợp mặt kính, trong khi Galaxy S25 Ultra tiếp tục sử dụng khung titan và mặt lưng Gorilla Glass Victus 2.

Để kiểm chứng, kênh PhoneBuff đã tiến hành thả rơi cả hai thiết bị bằng máy chuyên dụng từ độ cao 1m và 1,5m ở ba tư thế: lưng, cạnh và mặt trước.

Thử nghiệm thả rơi 1 mét

Rơi lưng máy: Cả hai đều nứt mặt lưng. Galaxy S25 Ultra xuất hiện vết nứt nhiều hơn và thậm chí ảnh hưởng tới cụm camera, trong khi iPhone 17 Pro Max ít vết nứt hơn nhờ phần kính lưng ít hơn. Cả hai vẫn hoạt động bình thường.

Rơi cạnh: iPhone 17 Pro Max bị móp và trầy nặng ở góc nhôm, trong khi Galaxy S25 Ultra chỉ xước nhẹ, thể hiện sự cứng cáp của khung titan.

Rơi mặt trước: Cả hai đều nứt màn hình nhưng mức độ hư hại giảm so với các thế hệ trước. Ceramic Shield mới của Apple cho thấy cải thiện nhưng vẫn không đủ để chống lại cú rơi từ 1m.

Thử nghiệm thả rơi 1,5 mét

Ở độ cao lớn hơn, thiệt hại rõ rệt hơn:

Galaxy S25 Ultra bị vỡ gần như toàn bộ mặt lưng, tất cả camera đều nứt. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max có nứt thêm nhưng mức độ tăng không nhiều, mặt lưng vẫn còn nguyên mảng lớn. Màn hình cũng chịu thêm hư hại nhưng chưa đến mức hỏng hoàn toàn. Góc khung nhôm bị móp nặng, từng gây hiện tượng mờ nét ở camera chính nhưng sau đó khắc phục được.

Góc nhìn rộng hơn về độ bền iPhone 17

Nhiều kênh YouTube và tổ chức đã thử nghiệm iPhone 17 series. Đáng chú ý nhất là iPhone Air, mẫu mỏng nhất nhưng lại chống bẻ cong khá tốt. Tuy nhiên, trong một bài kiểm tra khác từ Allstate Protection, iPhone 17 Pro và iPhone Air đều vỡ màn hình khi thả úp mặt từ độ cao khoảng 1,8m.

Kết luận

Cả 2 máy đều có hư hại bề ngoài, nhưng về cơ bản là vẫn dùng được sau những cú thả rơi.

Bài thử nghiệm cho thấy lựa chọn vật liệu ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng chịu lực: titan giúp Galaxy S25 Ultra trụ vững hơn ở các góc va chạm, còn iPhone 17 Pro Max với nhôm dễ móp méo hơn. Dù vậy, lớp Ceramic Shield của Apple tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp hạn chế nứt vỡ mặt lưng và mặt trước so với kỳ vọng.

Dù vậy, cũng nên nhớ rằng hầu hết người dùng đều sẽ dùng thêm ốp lưng và miếng dán màn hình cho điện thoại. Với iPhone 17 Pro/Pro Max, mọi người nên chọn loại ốp dày dặn, chống sốc hiệu quả để bảo vệ viền nhôm, còn với Galaxy S25 Ultra, các loại ốp siêu mỏng có thể cũng là đủ.