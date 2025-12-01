HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Drone thiêu rụi xe và công trình ở hướng Rubtsovsky

Hải Yến |

Trung tâm Rubicon thuộc Bộ Quốc phòng Nga công bố tổ drone đã phá hủy xe và công trình phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trung tâm Thử nghiệm Rubicon về Công nghệ Không người lái tiên tiến, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, thông báo các tổ điều khiển drone đã tiêu hủy nhiều phương tiện và vũ khí bọc thép của Ukraine.

Bộ Quốc phòng công bố video kiểm soát khách quan cho thấy ngoài xe cộ bị thiêu rụi còn có hình ảnh các công trình che chắn, điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Ukraine bị phá hủy, cùng cảnh va chạm trên không với các drone đối phương ở hướng Rubtsovsky của chiến dịch đặc biệt.

Trước đó, các nhóm drone của Rubicon đã thiêu rụi pháo tự hành Gvozdika của đối phương trong khu vực hoạt động. Một khẩu pháo tự hành đang cháy của các chiến binh Ukraine đã lọt vào ống kính của camera do drone trinh sát ghi lại.

Bản tin nêu rõ các tổ tác chiến bằng phương tiện không người lái đều bắn trúng mục tiêu hằng ngày, gồm ôtô, xe bọc thép, công trình che chắn, các vị trí bắn, yếu tố liên lạc và các mục tiêu khác.

Drone thiêu rụi xe và công trình ở hướng Rubtsovsky

Theo TvZvezda
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại