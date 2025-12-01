Trung tâm Thử nghiệm Rubicon về Công nghệ Không người lái tiên tiến, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, thông báo các tổ điều khiển drone đã tiêu hủy nhiều phương tiện và vũ khí bọc thép của Ukraine.

Bộ Quốc phòng công bố video kiểm soát khách quan cho thấy ngoài xe cộ bị thiêu rụi còn có hình ảnh các công trình che chắn, điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Ukraine bị phá hủy, cùng cảnh va chạm trên không với các drone đối phương ở hướng Rubtsovsky của chiến dịch đặc biệt.

Trước đó, các nhóm drone của Rubicon đã thiêu rụi pháo tự hành Gvozdika của đối phương trong khu vực hoạt động. Một khẩu pháo tự hành đang cháy của các chiến binh Ukraine đã lọt vào ống kính của camera do drone trinh sát ghi lại.

Bản tin nêu rõ các tổ tác chiến bằng phương tiện không người lái đều bắn trúng mục tiêu hằng ngày, gồm ôtô, xe bọc thép, công trình che chắn, các vị trí bắn, yếu tố liên lạc và các mục tiêu khác.

Drone thiêu rụi xe và công trình ở hướng Rubtsovsky