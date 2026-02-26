Các drone MQ-9B được trang bị những hệ thống tên lửa khác nhau. Ảnh: GA-ASI

Tập đoàn Quốc phòng Mỹ General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) đang điều chỉnh các drone MQ-9B để có thể tấn công từ khoảng cách xa hơn, nhằm chuẩn bị cho những hoạt động tác chiến đường không và hải quân kéo dài.

GA-ASI đang xem xét tên lửa không đối đất tầm xa JASSM và tên lửa chống hạm tầm xa LRASM của Lockheed Martin như các phương án tải trọng cho 2 biến thể drone SkyGuardian và SeaGuardian.

JASSM có thể bay hành trình vượt quá 370km, trong khi LRASM được ước tính cũng nằm trong cùng tầm bắn. GA-ASI đồng thời nghiên cứu tích hợp tên lửa Joint Strike của Raytheon, loại được cho là có thể vươn tới 350km.

Nghiên cứu sơ bộ nội bộ cho thấy MQ-9B có thể mang các loại vũ khí này đi xa mà không phải đánh đổi đáng kể về độ bền bỉ hoặc độ ổn định. Với nền tảng SkyGuardian, tải trọng mang theo của drone này đạt 2.155kg.

GA-ASI cho rằng “việc bổ sung khả năng mang vũ khí tầm xa vào các nhóm nhiệm vụ là điều hoàn toàn hợp lý”.

Drone MQ-9B SkyGuardian. Ảnh: GA-ASI

Các kỹ sư và đối tác đang tiếp tục hoàn thiện phần tích hợp kỹ thuật, trong đó có kế hoạch thực hiện ít nhất một chuyến bay MQ-9B mang tên lửa vào cuối năm nay.

“Chúng tôi muốn tiếp tục gia tăng giá trị cho nền tảng bay bằng cách mở rộng sang nhiều nhiệm vụ hơn”, Chủ tịch GA-ASI David R. Alexander nói.

GA-ASI cũng phác thảo một “bức tranh nhiệm vụ” giả định về cách một lực lượng MQ-9B được trang bị tên lửa có thể hoạt động.

Drone MQ-9B Reaper của General Atomics được bố trí tại Bãi thử Yuma của Lục quân Mỹ, thuộc Bộ Tư lệnh Thử nghiệm và Đánh giá Lục quân Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ

Theo mô tả, các drone này có thể xuất phát từ các căn cứ của đồng minh trên khu vực Tây Thái Bình Dương hoặc Nam Thái Bình Dương, bay lượn bên ngoài vùng giao chiến của đối phương để tránh bị phát hiện.

Khi có lệnh, MQ-9B có thể phóng tên lửa trong các đòn đánh phối hợp, hoạt động cùng lực lượng Mỹ và đồng minh.

Ông Alexander nhận xét MQ-9B “tiếp tục gây ấn tượng trên thực địa” và GA-ASI “liên tục bổ sung khách hàng trên toàn cầu”.