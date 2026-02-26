HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Drone MQ-9B được tăng hỏa lực với tên lửa tầm xa

Hải Yến |

General Atomics nâng cấp drone MQ-9B mang tên lửa tầm xa, mở rộng năng lực tấn công cho nhiệm vụ không quân, hải quân.

Drone mq - 9 b tăng cường hỏa lực với tên lửa tầm xa cho nhiệm vụ quân sự 2026 - Ảnh 1.

Các drone MQ-9B được trang bị những hệ thống tên lửa khác nhau. Ảnh: GA-ASI

Tập đoàn Quốc phòng Mỹ General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) đang điều chỉnh các drone MQ-9B để có thể tấn công từ khoảng cách xa hơn, nhằm chuẩn bị cho những hoạt động tác chiến đường không và hải quân kéo dài.

GA-ASI đang xem xét tên lửa không đối đất tầm xa JASSM và tên lửa chống hạm tầm xa LRASM của Lockheed Martin như các phương án tải trọng cho 2 biến thể drone SkyGuardian và SeaGuardian.

JASSM có thể bay hành trình vượt quá 370km, trong khi LRASM được ước tính cũng nằm trong cùng tầm bắn. GA-ASI đồng thời nghiên cứu tích hợp tên lửa Joint Strike của Raytheon, loại được cho là có thể vươn tới 350km.

Nghiên cứu sơ bộ nội bộ cho thấy MQ-9B có thể mang các loại vũ khí này đi xa mà không phải đánh đổi đáng kể về độ bền bỉ hoặc độ ổn định. Với nền tảng SkyGuardian, tải trọng mang theo của drone này đạt 2.155kg.

GA-ASI cho rằng “việc bổ sung khả năng mang vũ khí tầm xa vào các nhóm nhiệm vụ là điều hoàn toàn hợp lý”.

Drone mq - 9 b tăng cường hỏa lực với tên lửa tầm xa cho nhiệm vụ quân sự 2026 - Ảnh 2.

Drone MQ-9B SkyGuardian. Ảnh: GA-ASI

Các kỹ sư và đối tác đang tiếp tục hoàn thiện phần tích hợp kỹ thuật, trong đó có kế hoạch thực hiện ít nhất một chuyến bay MQ-9B mang tên lửa vào cuối năm nay.

“Chúng tôi muốn tiếp tục gia tăng giá trị cho nền tảng bay bằng cách mở rộng sang nhiều nhiệm vụ hơn”, Chủ tịch GA-ASI David R. Alexander nói.

GA-ASI cũng phác thảo một “bức tranh nhiệm vụ” giả định về cách một lực lượng MQ-9B được trang bị tên lửa có thể hoạt động.

Drone mq - 9 b tăng cường hỏa lực với tên lửa tầm xa cho nhiệm vụ quân sự 2026 - Ảnh 3.

Drone MQ-9B Reaper của General Atomics được bố trí tại Bãi thử Yuma của Lục quân Mỹ, thuộc Bộ Tư lệnh Thử nghiệm và Đánh giá Lục quân Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ

Theo mô tả, các drone này có thể xuất phát từ các căn cứ của đồng minh trên khu vực Tây Thái Bình Dương hoặc Nam Thái Bình Dương, bay lượn bên ngoài vùng giao chiến của đối phương để tránh bị phát hiện.

Khi có lệnh, MQ-9B có thể phóng tên lửa trong các đòn đánh phối hợp, hoạt động cùng lực lượng Mỹ và đồng minh.

Ông Alexander nhận xét MQ-9B “tiếp tục gây ấn tượng trên thực địa” và GA-ASI “liên tục bổ sung khách hàng trên toàn cầu”.

Theo NextGen Defense
Tags

Mỹ

quân sự

vũ khí

Drone MQ-9B

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại