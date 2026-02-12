Dream Project 2026 lan tỏa tinh thần “Vững bước, ước xa hơn”

Nhưng càng đi đường dài, càng phải đối mặt với một sự thật ít hào nhoáng hơn vì điều khó nhất không nằm ở ngày đầu tiên bắt đầu, mà khi cảm hứng nguội dần, lịch trình xáo trộn, cơ thể mệt mỏi, và những câu hỏi dần xuất hiện và lấn át đi những nhịp thở: "Mình có đang cố gắng đúng cách không?", "Mình có nên tiếp tục không?".

Điều gì là quan trọng đối với những tinh thần thể thao?

Ở thời điểm ấy, thứ giữ người ta ở lại trên hành trình thể thao không còn là cảm hứng tràn trề, động lực chạm tới ước mơ nữa. Mà đó là một năng lực đòi hỏi nhiều kỷ luật hơn: sự vững vàng.

Dream Project 2026: "Vững bước, ước xa hơn"

Trên tinh thần thực tế đó, Pocari Sweat Dream Project 2026 được Pocari Sweat được khởi xướng để tiếp nối tinh thần Dream Project toàn cầu, chương trình đồng hành và tiếp sức cho những người kiên trì với ước mơ thể thao của mình.

Trước đó, Pocari Sweat từng triển khai với bóng đá thông qua "Dự án Giấc mơ bóng đá Nhật Bản 2025" dành cho nam sinh 13-14 tuổi tại TP.HCM. Năm 2026, Pocari Sweat Dream Project tiếp tục mở rộng sang marathon, bộ môn đòi hỏi sức bền, kỷ luật và khả năng đi đường dài đúng nghĩa.

Dream Project là chương trình phát triển tài năng thể thao của Pocari Sweat. Bên cạnh bóng đá, từ năm 2026, Dream Project mở rộng sang marathon.

Runner không thiếu ước mơ, cái họ cần là đủ vững vàng để đi đường dài

Hành trình marathon cũng giống hành trình cuộc sống. Trên đường chạy tới ước mơ của mình, sẽ có những đoạn đường dốc, có đoạn đường ngược gió, có lúc muốn dừng lại. Nhưng sự vững vàng là thứ giúp chúng ta giữ nhịp qua được những khúc khó. Và chính sự vững vàng ấy cũng đưa ta tới những cung đường đẹp hơn: những cơ hội mới và một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.

Nhưng runner nói riêng và những người theo đuổi thể thao nói chung đều hiểu rõ thành tựu không đến dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Thành công không chỉ được tính bằng nhiều buổi tập luyện mà còn là ý chí vững vàng để đấu tranh với chính bản thân mình trong những ngày tháng bị chững lại, những lần nghi ngờ chính mình, và cả khi cảm giác bỏ cuộc luôn chực chờ.

Vì vậy, nỗi trăn trở phổ biến của runner và của người trẻ nói chung không chỉ là "làm sao để giỏi hơn" mà là "làm sao để kiên trì và vững vàng khi mọi thứ không tiến nhanh như mình tưởng".

Vững bước, Ước xa hơn

Trong chạy bộ, các yếu tố nền tảng là rất quan trọng. Khi vận động kéo dài, cơ thể tiêu hao năng lượng và dễ mất nước, mất điện giải (ion) theo mồ hôi. Cảm giác thường gặp là xuống sức, hụt nhịp, khó giữ pace ổn định. Vì vậy, việc bù nước và ion là một phần thiết thực giúp runner duy trì độ bền và giữ nhịp tốt hơn trên đường dài.

Ở góc độ đó, Pocari Sweat xuất với vai trò như một người bạn đồng hành bằng giải pháp bù nước và ion để hỗ trợ runner giữ nền thể lực một cách ổn định, từ đó giữ được độ vững để tiếp tục rèn luyện và theo đuổi mục tiêu đường dài.

Đặt niềm tin vào những người dám đi đường dài

Vì vậy mà Dream Project 2026 chọn thông điệp "Vững bước, ước xa hơn" để đặt niềm tin vào những người đang trên đường trở nên vững hơn, những người hiểu rằng đường dài luôn có đoạn gập ghềnh, nhưng vẫn luôn đi tiếp bằng một nền tảng tốt về thể chất và vững về tinh thần.

Pocari Sweat đồng hành tiếp sức và tiếp niềm tin cho runner vững bước

Và điều tốt đẹp là khi một người đủ vững để chạm tới cột mốc của họ, thành quả ấy không chỉ thuộc về cá nhân. Nó sẽ trở thành một tín hiệu mạnh mẽ lan truyền trong cộng đồng, và niềm tin của người khác từ đó có thể được đánh thức để họ dám bắt đầu, dám vững vàng, và dám ước xa hơn.