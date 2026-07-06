Drama sốc trong đám cưới nữ ca sĩ hạng A: Rủ hội bạn thân tẩy chay triệt để chị em tốt chỉ vì 1 cuộc điện thoại

Những tình tiết trong vụ drama của nữ ca sĩ đình đám này khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Vụ drama trong đám cưới của nữ ca sĩ đình đám Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) đã gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Hàn trong suốt thời gian dài. Còn nhớ trong hôn lễ của Seo In Young với người chồng đầu tiên hồi tháng 2/2023, các thành viên Jewelry bao gồm Kim Eun Jung, Park Jung Ah, Lee Ji Hyun và Ha Joo Yeon đã tề tựu, gửi tới cô bạn thân lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thế nhưng, spotlight lại đổ dồn vào sự vắng mặt của thành viên Cho Min Ah - người chị em thân thiết với Seo In Young trong nhóm. Từ đây, netizen đồng loạt tố Seo In Young vào hùa cùng 4 “mẩu” Jewelry cô lập triệt để Cho Min Ah và quyết không mời thành viên này tới đám cưới.

Ngay giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, Cho Min Ah bất ngờ đăng tải hình ảnh và lời thoại trong The Glory ám chỉ tới chuyện mình bị các thành viên trong nhóm cô lập, bắt nạt. Động thái này của người đẹp họ Cho càng khiến cho công chúng thêm tin rằng Seo In Young đã cầm đầu, khởi xướng việc bài xích Cho Min Ah.

Tới nay, trong 1 video được đăng trên kênh YouTube cá nhân vào sáng 2/7, Seo In Young mới chính thức lên tiếng làm rõ về nguyên nhân khiến cô không thèm mời cô bạn thân Cho Min Ah tới hôn lễ của mình. Thì ra, người đẹp họ Cho đã có những lời nói làm mất lòng Seo In Young trong 1 cuộc điện thoại trước thềm đám cưới nói trên. Nữ ca sĩ họ Seo nhớ lại: “Trước khi cưới, Min Ah đã gọi điện cho tôi và nói rằng ‘Có phải cậu đang quá vội vàng (trong việc kết hôn) hay không?’. Tôi đã rất đau lòng khi nghe xong câu nói này. Lúc đó, mẹ tôi vừa qua đời và tôi chỉ muốn bám víu lấy cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên để tiếp tục sống. Ấy thế mà ngay cả Min Ah cũng nói như vậy nên đã khiến tôi cảm thấy như sắp phát điên lên được”. Thế rồi sau đó, Seo In Young đã quyết định không mời Cho Min Ah tới đám cưới của mình diễn ra hồi tháng 2/2023, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với cô bạn thân họ Cho trong 1 khoảng thời gian dài.

Seo In Young (bên trái) quyết không mời Cho Min Ah tới dự ngày vui của mình chỉ vì 1 cuộc điện thoại. Ảnh: Naver

Cho Min Ah vắng bóng trong hôn lễ Seo In Young hồi tháng 2/2023, trong khi các thành viên khác của Jewelry đã tề tựu đông đủ. Ảnh: Nate

Theo thời gian, Seo In Young quả thật đã không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đầu tiên, đúng với những gì mà Cho Min Ah đã lo ngại. Chỉ sau 7 tháng kết hôn, Seo In Young đã bị người chồng đầu tiên đá phũ phàng, khiến ngay chính cô cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng. Đáng nói, không chỉ Cho Min Ah mà các khách mời từng tham dự đám cưới ngày đó của nữ ca sĩ họ Seo cũng có những dự cảm không lành.

Theo lời Seo In Young, các khách mời có mặt trong hôn lễ đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa cô và chồng cũ: “Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch”. Từ đây, nhiều khán giả suy đoán rằng Seo In Young đang úp mở cà khịa chồng cũ, ngầm ám chỉ đối phương là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ họ Seo còn có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã “thay lòng đổi dạ”, phản bội cô.

Sau khi ngẫm lại những chuyện đã qua, Seo In Young dần nhận ra những lời cảnh báo của Cho Min Ah ngày trước không phải là không có cơ sở. Cuối cùng, nữ ca sĩ họ Seo quyết định nối lại quan hệ với Cho Min Ah. Hiện tại, 2 người họ đã thân thiết như xưa sau khi giải quyết mọi khúc mắc giữa đôi bên. Trong video mới đăng lên kênh YouTube cá nhân, Seo In Young đã công khai gửi lời xin lỗi tới cô bạn thân họ Cho: “Ngày đó mình đã quá hẹp hòi”.

Những chia sẻ của Seo In Young (bên trái) mới đây đã khiến dư luận xôn xao bàn tán. Ảnh: Naver

Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…

Trong khi đó, Cho Min Ah xuất thân là diễn viên nhí, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 1995. Tới năm 2002, cô lấn sân sang lĩnh vực ca hát với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. 4 năm sau đó, nữ idol rời nhóm rồi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo và tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim.