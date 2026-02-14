Drama phim giả tình thật chấn động Valentine: Nhà gái làm ầm ĩ, ép nhà trai công khai

Trong ngày Valentine, rất nhiều bộ phim ngôn tình Trung Quốc tung poster mới. Đó vừa là phúc lợi cho các fan, vừa là cách để những dự án này quảng bá. Dẫu vậy, sự chú ý của công chúng lúc này không hướng về bất cứ tác phẩm nào, mà lại đang dành trọn cho drama phim giả tình thật chấn động của cặp đôi Tống Dật - Bạch Kính Đình.

Tống Dật đăng ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út đúng ngày Valentine khiến mạng xã hội dậy sóng.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc nhà gái bất ngờ đổi loạt ảnh cover trên 3 nền tảng mạng xã hội thành hình hai chú gấu đang yêu đương ngay trước thềm Valentine. Không chỉ vậy, Tống Dật còn đăng hình ảnh check-in tại một nhà hàng, nơi Bạch Kính Đình cũng từng đến. Điều này làm dấy lên nghi ngờ cả hai chưa hề chia tay mà vẫn đang âm thầm bên nhau. Đến hôm 14/2, cô lại khiến cõi mạng chao đảo khi đăng tải hình ảnh đeo nhẫn ngón áp út.

Hình ảnh 2 chú gấu yêu đương được cho là thông điệp muốn công khai danh phận từ Tống Dật.

Những động thái liên tiếp của Tống Dật đang khiến tên của cả hai xuất hiện dày đặc trên Hot Search Weibo, kéo theo vô số tranh cãi của fan hâm mộ đôi bên lẫn những khán giả trung lập. Rất nhiều quan điểm trái chiều đã được đưa ra, trong đó fan hâm mộ của Tống Dật cho rằng cô đơn giản là thấy nhẫn đẹp thì đeo, không hề có ý gì cả. Trái lại, những fan hâm mộ của nhà trai tức giận vì thần tượng bỗng dưng bị réo tên trên mạng xã hội, còn vấp phải không ít ý kiến tiêu cực.

Một số người bày tỏ quan điểm có lẽ Tống Dật và Bạch Kính Đình đã chia tay, họ cho rằng Tống Dật muốn "cọ nhiệt" Bạch Kính Đình. Thế nhưng đáng chú ý nhất có lẽ vẫn là luồng ý kiến cả hai vẫn chưa chia tay mà đang âm thầm bên nhau. Tống Dật vì đã đến tuổi lập gia đình nên làm ầm ĩ để ép Bạch Kính Đình công khai quan hệ. Trong khi đó, Bạch Kính Đình được cho là không muốn công khai lúc này vì vẫn muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Anh hiện vẫn đang ở ngưỡng "ngấp nghé bạo", nếu muốn trở thành đỉnh lưu trong giới thì yêu đương công khai rõ ràng là nước đi không hề khôn ngoan.

Về phần Bạch Kính Đình, hiện anh không có động thái phản hồi nào xoay quanh câu chuyện đang được netizen bàn tán. Đây là điều dễ hiểu và hợp lý bởi trước đó, đôi bên cũng chưa từng chính thức thừa nhận bên nhau, dù mọi thứ được cho là đã rõ mười mươi. Tuy nhiên, studio của nam diễn viên đã thông báo có hành động pháp lý với nhiều tài khoản bị nghi ngờ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của anh chàng.

Netizen Việt bình luận về câu chuyện giữa Tống Dật và Bạch Kính Đình: - Cô này lên Hot Search chỉ có chuyện yêu đương mập mờ chứ không có chuyện gì khác à? - Cô này sinh năm 1989 thì tính ra năm nay cũng 36, 37 tuổi rồi. Nếu thực sự yêu lâu và nghiêm túc thì cũng đến tuổi kết hôn. Đăng như thế thì cũng như công khai có bạn trai đi chơi lễ Valentine, còn có phải cậu kia không thì không chắc. - Bên nam có hay thả hint không mọi người, nếu mỗi phía nữ thì thấy mất giá kiểu gì á. - Này là ngầm công khai à? - Thế này chắc chưa chia tay đâu, chứ chia tay rồi mà vẫn như thế này thì hơi khó nói.

Bạch Kính Đình và Tống Dật được cho là đã yêu nhau khi cùng đóng Trường Phong Độ.

Cho những ai chưa biết, Tống Dật và Bạch Kính Đình từng được xem là một trong những cặp đôi phim giả tình thật đáng ngưỡng mộ của showbiz. Họ được cho là nên duyên sau khi cùng nhau hợp tác ở bộ phim cổ trang Trường Phong Độ.

Vào thời điểm phát sóng vào năm 2023, tác phẩm này tạo tiếng vang không nhỏ, được đánh giá cao bởi nội dung hấp dẫn, Tống Dật và Bạch Kính Đình diễn rất tốt, tạo phản ứng hóa học đỉnh. Chính vì vậy mà khi tin phim giả tình thật nổ ra, họ được cư dân mạng đẩy thuyền cực mạnh.

Dẫu thế, nhiều ồn ào xảy ra khiến mối quan hệ này dần mất đi thiện cảm của khán giả, nhất là trong thời gian bộ phim Khó Dỗ Dành của Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam phát sóng. Hôm 26/1, blogger Lưu Đại Chùy gây xôn xao khi tiết lộ cả hai đã chia tay. Tuy nhiên đến nay, mọi thứ có vẻ vẫn chưa thực sự ngã ngũ.